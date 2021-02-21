Директор по развитию Мегого: У нас есть амбиции стать крупнейшим спортивным вещателем Украины

Директор по развитию ОТТ-сервиса Mегого поделился планами и желаниями компании на счет спортивного вектора:

“ Сборная Украины и Премьер-Лига – планируете подаваться на тендер?

— У нас внутри компании принято решение – мы принимаем участие в как можно большем количестве спортивных тендеров. У нас есть амбиции стать крупнейшим спортивным вещателем в Украине.

Какие еще виды спорта планируете собрать на платформе?

— Ориентируемся на бокс, хоккей, теннис, баскетбол, гонки. Мы будем пробовать постепенно все виды спорта и смотреть на результат. Чем больше откликов у аудитории — тем сильнее будет наше желание усилить это направление.

Если есть какой-то вид спорта с бесплатными, условно-бесплатными правами или недорогими правами, и аудитория у него будет большая – мы готовы размещать этот спорт. Если аудитория будет недостаточно больше, но права будут стоить невероятных денег, и мы поймем, что это того не стоит, то повременим какое-то время с этим видом спорта.

Олимпиада 2021 – что запланировано?

— Так как Олимпиаду перенесли с 2020 на 2021-й год, это решение никак не повлияло на наше желание показать ее в максимальном объеме. Права на трансляцию Олимпиады (около 200 часов) переданы НТКУ (Суспильне, он же Первый Национальный). Но весь контент, не только эти 200 часов, будут у нас в рамках проекта Discovery+