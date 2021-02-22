Динамо теряет, Интер укрепляется, Барса отстает. Главные новости за 21 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 21 февраля

"Ворскла" в 15-м туре играла с "Ингульцом". Петровская команда дважды в игре выходила вперед, но каждый раз полтавчане сравнивали счет. Сначала на реализованный пенальти Бартуловичем ответил Степанюк, а после того как "Ингулец" вывел вперед Сичинава, ничью "Ворскле" принес Кулач, который тоже реализовал пенальти. Команда Максимова не может выиграть уже четыре игры подряд, пока она делит 5-7-е место с "Колосом" и "Александрией". "Ингулец" - десятый.

В первом круге горняки сенсационно не смогли обыграть львовскую команду на ее поле. На этот раз подопечные Каштру справились с задачей. Ее выполнению помог быстрый гол в исполнении Тете (уже на девятой минуте). Во втором тайме преимущество закрепил Майкон, который реализовал пенальти. 2:0 в итоге, "Шахтер" даже возглавил турнирную таблицу, но только на два с половиной часа.

Воскресную программу завершал центральный матч всего 15-го тура - "Десна" в Киеве "принимала" "Динамо". Первый тайм прошел в равной борьбе без особых обострений, а вот после перерыва киевляне активизировались. Но пропустили на 53-й от Филиппа Будкивского. "Десна" достаточно умело защищалась, но последние минуты провела в меньшинстве - Денис Безбородко на 82-й вышел на замену, а на 86-й уже успел заработать вторую желтую карточку. На 90-й "Динамо" завоевало право на пенальти (мяч попал в руку Гитченко), который реализовал Цыганков. Ничья 1:1 позволила команде Луческу сохранить лидерство, но по итогам тура преимущество "Динамо" над "Шахтером" сократилось лишь к одному баллу. "Десна" опустилась на четвертую строчку.

Молотобойцы и без Андрея Ярмоленко обыграли "Тоттенхэм" - на голы Антонио и Лингарда шпоры ответили лишь результативным ударом Лукаса. Эта победа позволила "Вест Хэму" обойти в турнирной таблице "Челси" - команда Мойеса теперь четвертая. "Манчестер Сити" продолжает штамповать победы - на этот раз над "Арсеналом" 1:0 (Стерлинг). Зинченко отыграл весь матч. Отрыв от ближайших преследователей остался на уровне 10 очков, ведь "Лестер" одолел "Астон Виллу" 2:1, а "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Ньюкасла" (3: 1).

Центральное событие в Италии - Миланское дерби. На этот раз борьбы не получилось - команда Антонио Конте разбила Ибрагимовича и компанию со счетом 3:0. Хотя у Златана было достаточно моментов, но реализовать хотя бы один он не смог, тогда как Мартинес (дважды) и Лукаку свои шансы поймали. "Интер" оторвался от "Милана" уже на четыре очка. "Аталанта" тем временем обыграла "Наполи" 4:2. Малиновский появился на поле лишь на 90-й минуте, Коваленко просидел на замене. Команда из Бергамо поднялась на четвертое место, но у "Ювентуса" на две игры меньше.

Каталонцы принимали "Кадис". Нанесли 20 ударов по воротам, владели мячом 81% времени, а забили лишь раз - Лионель Месси ударом с пенальти. Соперник считанные разы подходил к штрафной площадке, но этого оказалось достаточно для ничьей - на 89-й минуте Алейкс Фернандес тоже реализовал пенальти. "Барселона" отпустила "Реал" уже на пять очков, хотя еще имеет игру в запасе. "Реал Сосьедад" выиграл у "Алавеса" 4: 0, Александр Исаак оформил хет-трик.

Красные быки играли с "Гертой" на выезде и не оставили сопернику никаких шансов. Героем стал Забитцер (Украина встретится с его сборной Австрии на Евро), который забил сам и ассистировал Орбану, еще один гол на счету Мукиеле. Таким образом, отрыв "Баварии" сократился до двух очков. А вот "Байер" не смог обыграть "Аугсбург" - лишь ничья 1: 1, аптекари поднялись на пятую строчку.

Феерично разбив "Барселону", парижане не смогли одолеть на своем поле "Монако", хотя и играли почти тем же составом. Голы Диопа и Марипана позволили монегаскам победить 2:0 и сократить отставание от ПСЖ до двух очков. Тот в свою очередь опустился на третье место, пропустив вперед "Лион", который еще в пятницу победил "Брест". А "Лилль", разгромив "Лорьян" 4:1 оторвался от действующего чемпиона на четыре очка.