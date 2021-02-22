Паритет Динамо, месть Шахтера и провал Барсы. Главные новости за 21 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Динамо" спасается от поражения, "Шахтер" возвращает должок "Руху", но и это не все наши новости на сегодня. "Горожане" вместе с Александром Зинченко продолжают побеждать, "Интер" не замечает соперника в миланском дерби, "Кадис" останавливает "Барселону", а "Пари Сен-Жермен" отдыхает в чемпионате Франции после Лиги чемпионов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.