Parimatch Foundation провел в Луцке инклюзивную тренировку для детей

19 февраля в Луцке в спорткомплексе Волынского национального университета имени Леси Украинки Parimatch Foundation провел инклюзивную тренировку по футболу для детей. Это мероприятие состоялось в рамках Всеукраинской комплексной программы фонда «Так, я можу». Эта программа направлена ​​на то, чтобы мотивировать детей заниматься спортом и создавать для этого все необходимые условия, чтобы спорт был одинаково доступным для всех.

Во время тренировки прошла спортивная эстафета для детей, а также футбольный мастер-класс от экс-игрока сборной Украины и обладателя Кубка УЕФА Артема Федецкого. В завершении мероприятия гостей ждало шоу из мыльных пузырей, а после тренировки детям были вручены подарки.

Занятия спортом и физической культурой для детей с инвалидностью — это не только поддержка их здоровья и реабилитации. Очень часто это основная возможность социализации и реализации талантов ребенка в коллективе. Это то, что делает жизнь детей лучше и дарит яркие положительные эмоции.

Организаторами тренировки вместе с Parimatch Foundation выступили ОО «Родителей детей с синдромом Дауна и другими нарушениями развития» и Волынский национальный университет имени Л. Украинки. Гостями мероприятия стали Луцкий городской совет, Департамент семьи, молодежи и спорта ЛГС, Управление образования Львовского горсовета, Управление молодежи и спорта Волынской областной государственной администрации, Федерация футбола г. Луцка, директор Луцкого НРЦ.

Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation: «Спорт положительно влияет и на физическое состояние ребенка, и на психоэмоциональное. Он дарит такие нужны детям положительные эмоции. Для ребенка с инвалидностью футбол, например, — это скорее не о спортивных достижениях, а о получении новых впечатлений, удовольствия от совместной игры, друзей и улыбки. Для родителей это также важно - они радуются возможности разнообразить жизнь своего ребенка».

Артем Федецкий, экс-игрок сборной Украины: «Очень впечатлен детьми, от их силы воли, уверенности и желания быть на равных со своими сверстниками. Такие тренировки очень важны и нужны! Рад что смог приобщиться к такому действу! Спасибо что пригласили!».

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Проект «Так, я можу!» прекрасно зарекомендовал себя в прошлом году и в 2021-м международный благотворительный фонд Parimatch Foundation запланировал открыть инклюзивные спортивные группы еще в 10 регионах Украины и привлечь к занятиям не менее 300 детей с инвалидностью. Сейчас такие группы уже реализованы в Киеве, Харькове и Львове. В этом году присоединились Черкассы, Ровно и Луцк. В перспективе целью проекта «Так, я можу!» является создание достойной спортивной среды для детей с инвалидностью по всей Украине.