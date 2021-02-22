Sports Talk Club: Жизнь после спортивной карьеры

23 февраля в PMHUB состоится седьмая встреча Sport Talk Club (начало в 17:00). В этот раз эксперты обсудят адаптацию спортсменов к повседневной жизни после завершения карьеры. Спикеры расскажут как спортсменам преодолеть основные трудности и в каком возрасте стоит получать второе образование.

Гости Sport Talk Club приведут примеры других стран, где активно внедряются программы профессиональной переподготовки, которые позволяют спортсменам найти себя в смежных областях: тренеры по узкопрофильным направлениям, скауты, аналитики, нутрициологи, психологи.

Встреча будет интересной как для спортсменов, так и для всех, кто работает в сфере профессионального спорта.

Спикерами Sports Talk Club будут:

- Дарио Срна, директор по футболу ФК «Шахтер»

- Вячеслав Медведенко, двукратный чемпион NBA в составе Los-Angeles Lakers

- Оливье Ярош, член центра знаний Стокгольмской Бизнес Школы (Швеция)

Мероприятие пройдет в рамках образовательной платформы Parimatch Education онлайн. Чтобы получить ссылку на прямую трансляцию Sports Talk Club, необходимо пройти регистрацию>>