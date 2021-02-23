Языковой скандал в УПЛ, победы Днепра-1, Ювентуса и Севильи. Главные новости за 22 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 22 февраля

15-й тур украинской Премьер-лиги завершил поединок между "Днепром-1" и "Олимпиком". Первый тайм прошел без голов, а после перерыва команда Йовичевич открыла счет благодаря автоголу Драме. Как ни старались дончане, отыграться им не удалось. Более того, перед финальным свистком Булеца закрепил преимущество днепрян. После двух побед подряд на старте сезона "Днепр-1" оторвался от последнего места уже на четыре очка.

По словам известного ведущего Игоря Цыганыка, Георгий Цитаишвили решил выступать за сборную Грузии. Сам футболист пока отказывается комментировать ситуацию. Напомним, что Цитаишвили считается одним из самых талантливых игроков своего поколения в академии "Динамо". Вместе со сборной Украины выигрывал молодежный чемпионат мира, в частности, забивал гол в финале. Закрепиться в "Динамо" не смог, поэтому зимой перешел в аренду в полтавскую "Ворсклу".

Комитет этики и честной игры разберет эпизод с удалением тренера "Львова" Виталия Шумского и его высказываниях о том, что карточку он получил после просьбы к арбитру разговаривать с ним на украинском языке. Вся судейская бригада уже написала объяснительные записки, при этом четвертый арбитр матча Николай Кривоносов планирует подать в суд на Шумского за клевету. Ситуация привлекла внимание Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня - он обратился к президенту УАФ Андрею Павелко с просьбой принять меры по выполнению языкового закона в структуре Ассоциации.

СБУ сообщила УАФ о том, что ряд футболистов, зарегистрированных в базе Украинской ассоциации, участвовали в турнире под названием Лига братских народов, проходившем в оккупированной Россией Абхазии, в составе так называемой сборной ЛНР. КДК открыл дело по этому вопросу и предоставил возможность 17 игрокам дать письменные объяснения. Их действия классифицируются как нанесение ущерба имиджу украинского футбола.

23-й тур итальянской Серии А завершал матч между "Ювентусом" и "Кротоне". В первом тайме дублем отметился Криштиану Роналду, после перерыва разгром оформил Маккени - 3:0 в итоге. Старая Синьора обошла "Рому" в турнирной таблице, отставание от "Милана" составляет четыре очка, но у "Ювентуса" на одну игру меньше.

В Испании 24-й тур завершали "Осасуна" и "Севилья". Андалусцы в целом спокойно одолели соперника благодаря голам Диего Карлоса и Люка Де Йонга. Для "Севильи" это уже шестая победа подряд в Ла Лиге, команда Лопетеги опередила на одно очко в турнирной таблице "Барселону" и поднялась на третье место.

Мадридский клуб опубликовал заявку на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты". В нее не попали Серхио Рамос, Федерико Вальверде, Марсело, Карвахаль Милитао, Эден Азарз и Карим Бензема. Игра, напомним, запланирована на среду, 24 февраля.

В Бельгии доиграли 27-й тур. Соперник киевлян по Лиге Европы - "Брюгге" - на своем поле разгромил "Ловен" со счетом 3:0. Сине-черные до сих пор вынуждены играть без лидеров Ванакена, Лонга, Ритса и защитников Денсвила и Митровича. Зато весь матч провел на поле Эдуард Соболь. "Брюгге" уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.