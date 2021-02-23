Форвард Динамо во второй раз стал отцом
У него родилась дочь
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин стал отцом во второй раз. Его жена Радмила родила дочь.
Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграм.
"Спасибо за сына и за дочь", - написал Беседин под фото.
Напомним, что у пары также есть сын Доминик, который родился в июне 2019 года.
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Источник:инстаграм Артема Беседина
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Комментарии (3)
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jmen2986 (Kiev)
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Kolibri (Киевоград)
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