Форвард Динамо во второй раз стал отцом

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин стал отцом во второй раз. Его жена Радмила родила дочь.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграм.

"Спасибо за сына и за дочь", - написал Беседин под фото.

Напомним, что у пары также есть сын Доминик, который родился в июне 2019 года.