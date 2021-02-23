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Форвард Динамо во второй раз стал отцом

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(2 голосов)

У него родилась дочь

Форвард Динамо во второй раз стал отцом

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин стал отцом во второй раз. Его жена Радмила родила дочь.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграм.

"Спасибо за сына и за дочь", - написал Беседин под фото.

Напомним, что у пары также есть сын Доминик, который родился в июне 2019 года.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Комментарии (3)
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jmen2986 (Kiev)
23.02.2021 в 08:21
Нормально провел дисквалификацию,молодец)
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
23.02.2021 в 07:47
Хоть в какие-то ворота попадает
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+2
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
23.02.2021 в 08:47
А ты только в руку :)
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0
-1


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