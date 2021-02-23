Стало известно место и дата проведения XXIV Конгресса УАФ
Очередной Конгресс состоится в Харькове 24-го мая
Состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, одним из пунктов повестки дня которого был вопрос о созыве XXIV Конгресса УАФ.
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение созвать XXIV Конгресс УАФ 24 мая 2021.
Рассмотрев обращение Харьковской областной ассоциации футбола с соответствующим предложением, Исполком УАФ решил провести XXIV очередной Конгресс УАФ в Харькове.
Напомним, что предыдущий Конгресс состоялся в июне 2020-го во Львове.
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Источник:УАФ
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