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Стало известно место и дата проведения XXIV Конгресса УАФ

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Очередной Конгресс состоится в Харькове 24-го мая

Стало известно место и дата проведения XXIV Конгресса УАФ

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Состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, одним из пунктов повестки дня которого был вопрос о созыве XXIV Конгресса УАФ.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение созвать XXIV Конгресс УАФ 24 мая 2021.

Рассмотрев обращение Харьковской областной ассоциации футбола с соответствующим предложением, Исполком УАФ решил провести XXIV очередной Конгресс УАФ в Харькове.

Напомним, что предыдущий Конгресс состоялся в июне 2020-го во Львове.

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В статье: УАФ
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Источник:
УАФ

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