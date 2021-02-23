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Шахтер вновь стал серебряным призером награды UEFA Grassroots Awards

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За развитие массового футбола

Шахтер вновь стал серебряным призером награды UEFA Grassroots Awards

УАФ

Новина українською

Украинский фонд Shakhtar Social Foundation получил серебряную награду UEFA Grassroots Awards за работу в направлении развития массового футбола в номинации "Лучший профессиональный клуб 2020 года".

Награду вручил президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко, который передал ее генеральному директору "Шахтера" Сергею Палкину.

Это второй год существования награды, "Шахтер" снова стал ее призером.

Shakhtar Social Foundation – некоммерческий фонд, созданный "Шахтером" в 2018-м для реализации социальных и благотворительных проектов клуба, а также для развития массового детского футбола в Украине. Фонд занимается проектом "Давай, играй!"

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
УАФ

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