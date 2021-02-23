Шахтер вновь стал серебряным призером награды UEFA Grassroots Awards
За развитие массового футбола
УАФ
Украинский фонд Shakhtar Social Foundation получил серебряную награду UEFA Grassroots Awards за работу в направлении развития массового футбола в номинации "Лучший профессиональный клуб 2020 года".
Награду вручил президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко, который передал ее генеральному директору "Шахтера" Сергею Палкину.
Это второй год существования награды, "Шахтер" снова стал ее призером.
Shakhtar Social Foundation – некоммерческий фонд, созданный "Шахтером" в 2018-м для реализации социальных и благотворительных проектов клуба, а также для развития массового детского футбола в Украине. Фонд занимается проектом "Давай, играй!"
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