Шахтер вновь стал серебряным призером награды UEFA Grassroots Awards

Украинский фонд Shakhtar Social Foundation получил серебряную награду UEFA Grassroots Awards за работу в направлении развития массового футбола в номинации "Лучший профессиональный клуб 2020 года".

Награду вручил президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко, который передал ее генеральному директору "Шахтера" Сергею Палкину.

Это второй год существования награды, "Шахтер" снова стал ее призером.

Shakhtar Social Foundation – некоммерческий фонд, созданный "Шахтером" в 2018-м для реализации социальных и благотворительных проектов клуба, а также для развития массового детского футбола в Украине. Фонд занимается проектом "Давай, играй!"