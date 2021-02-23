И.о. мэра Харькова: Сможем с новым-старым Металлом не только выйти в УПЛ, но и побороться за чемпионство

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов одобрил намерение Александра Ярославского возродить "Металлист" .

"Харьков возвращает себе "Металлист".

Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины.

Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к большому футболу. Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый "Металл" не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство.

В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении "Металлиста". И пусть сегодня вторник – думаю, всем фанатам футбола есть, что отпраздновать вечером", – написал Терехов.