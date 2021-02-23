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И.о. мэра Харькова: Сможем с новым-старым Металлом не только выйти в УПЛ, но и побороться за чемпионство

Общие новости
(2 голосов)

Металлистов много не бывает

И.о. мэра Харькова: Сможем с новым-старым Металлом не только выйти в УПЛ, но и побороться за чемпионство

Новина українською

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов одобрил намерение Александра Ярославского возродить "Металлист".

"Харьков возвращает себе "Металлист".

Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины.

Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к большому футболу. Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый "Металл" не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство.

В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении "Металлиста". И пусть сегодня вторник – думаю, всем фанатам футбола есть, что отпраздновать вечером", – написал Терехов.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
23.02.2021 в 19:44
Бла-бла-бла...Примітивний передвиборчий піар.
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0
-1
Саша AS80 (Харків)
23.02.2021 в 19:51
поживемо-побачимо!!!
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+1
0
суровый(марганец) (марганец)
23.02.2021 в 19:36
Ура!!!!!!!
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+1
0


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