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Ярославский: Мы должны забрать бренд Металлист, а долги пусть выплачивают те, кто их создавал

Общие новости
(4 голосов)

Долги старого клуба бизнесмен платить не собирается

Ярославский: Мы должны забрать бренд Металлист, а долги пусть выплачивают те, кто их создавал

Новина українською

Александр Ярославский, который анонсировал возрождение "Металлиста", заявил о том, что он не собирается платить долги старого клуба.

"Мы должны законным путем забрать бренд, а долги пусть выплачивают те, кто их создавал. Я долгами заниматься не собираюсь", - заявил Ярославский.

Напомним, что Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (9)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
23.02.2021 в 22:05
В Харькове сейчас нет мэра города. Вот и пошла предвыборная "бла-бла" за власть!!! Главное лозунги:))
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0
0
avatar
dimonxman again (London)
23.02.2021 в 21:47
Я тоже хочу возродить один из старейших банков мира - Lehman Brothers (1847), который был объявлен банкротом в 2008. Но только бренд! А долги пусть отдают папередники!!! Ну... или наступники...
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+4
0
янковский ян (Запорожье)
23.02.2021 в 21:46
Ха ха.
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
23.02.2021 в 21:44
Вот и песенки конец. Ярославский — молодец. Забранный бренд без погашения долгов постоянно будет находится под санкциями УЕФА: запрет на участие в еврокубках, понижения в классе и всё такое...
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+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
23.02.2021 в 21:43
думает самый хитрый
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+2
0
IhorSt (Львів)
23.02.2021 в 21:38
Та все просто. У Ярославського був клуб, він за нього отримаві гроші. Тепер ці гроші він може потратити на виплату боргів. І матиме клуб. На законних підставах. Цикл замкнеться:)
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+4
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
23.02.2021 в 21:57
,,.Я долгами заниматься не собираюсь, - заявил Ярославский. Человек в политику заходит.) Пока в харьковскую.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
23.02.2021 в 21:32
Дуже хочеться подробиць. Як саме законним шляхом забрати бренд, а всі борги цього бренду залишити якомусь дяді. Якщо це насправді юридично реально, то якого біса було втрачати стільки років?
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
23.02.2021 в 21:47
Юридически нереально. От слова совсем
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+1
0


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