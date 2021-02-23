Ярославский: Мы должны забрать бренд Металлист, а долги пусть выплачивают те, кто их создавал

Александр Ярославский, который анонсировал возрождение "Металлиста" , заявил о том, что он не собирается платить долги старого клуба.

"Мы должны законным путем забрать бренд, а долги пусть выплачивают те, кто их создавал. Я долгами заниматься не собираюсь", - заявил Ярославский.

Напомним, что Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.