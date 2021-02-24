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Успехи Челси и Баварии, переезд Русина и аренда Лунина? Главные новости за 23 февраля. Аудио

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Успехи Челси и Баварии, переезд Русина и аренда Лунина? Главные новости за 23 февраля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРазгром от Баварии, шедевр Жиру и возрождение Металлиста. Главные новости от 23 февраля

"Атлетико" и "Лацио" уступают "Челси" и Баварии соответственно, но и это не все наши новости на сегодня. Желание Александра Ярославского возродить "Металлист", переезд Назария Русина в варшавскую "Легию", очередная потенциальная аренда Андрея Лунина и назначение Вадима Евтушенко в стан аутсайдера Первой лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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