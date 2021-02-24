Артем Беседин - о рождении дочери: Ребенок - это всегда счастье
Эмоции у форварда только хорошие
Instagram/ artembesedin
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин в эфире "Футбол NEWS" рассказал о рождении второго ребенка.
"Когда рождается ребенок - это всегда счастье, это всегда хорошо. Поэтому хорошее настроение, хорошие эмоции. Не передать словами", - сказал футболист.
Напомним, что форвард киевлян стал отцом во второй раз. Его жена Радмила родила дочь.
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Источник:ТК Футбол
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