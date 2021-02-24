Артем Беседин - о рождении дочери: Ребенок - это всегда счастье

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин в эфире "Футбол NEWS" рассказал о рождении второго ребенка.

"Когда рождается ребенок - это всегда счастье, это всегда хорошо. Поэтому хорошее настроение, хорошие эмоции. Не передать словами", - сказал футболист.

Напомним, что форвард киевлян стал отцом во второй раз. Его жена Радмила родила дочь.