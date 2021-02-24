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Маркевич - о возрождении Металлиста: Как бывший тренер и болельщик, я рад, что так случилось

Общие новости
(3 голосов)

Также он не исключает возможности вернуться в харьковский клуб

Маркевич - о возрождении Металлиста: Как бывший тренер и болельщик, я рад, что так случилось

Getty Images

Новина українською

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич прокомментировал желание украинского бизнесмена Александра Ярославского возродить харьковский клуб.

"Как и все, я узнал об этом вчера. Догадываться можно о чем угодно, но не более того. Во-первых я счастлив, что Ярославский включается. Он создавал ту команду, много усилий в нее вложил. Я просто рад, что так случилось, как бывший тренер и болельщик "Металлиста".

На вопрос о том, хотел ли бы он работать в возрожденном "Металлисте", Маркевич прямого ответа не дал, но сослался на недавнее интервью, в котором заявил: "Если будет что-то серьезное, то я подумаю. Но пока то, что мне предлагали, меня не устраивает. Хотя посмотрим, в футболе все может измениться за один день. Но, безусловно, мне бы хотелось тренировать".

Ничего в этом плане за это время не изменилось. Я себя чувствую молодым. А где, что и как - это уже совсем другая ситуация", - подытожил Маркевич.

Напомним, что Мирон Маркевич возглавлял "Металлист" с 2005-го по 2014-й годы.

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В статье: Мирон Маркевич Металлист (Харьков)
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Источник:
Телеграф

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2021 в 12:30
Поки що нічого не сталося крім піару.
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vgolovan (полтава)
24.02.2021 в 12:08
не сталось а станеться колись можливо
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