Маркевич - о возрождении Металлиста: Как бывший тренер и болельщик, я рад, что так случилось

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич прокомментировал желание украинского бизнесмена Александра Ярославского возродить харьковский клуб.

"Как и все, я узнал об этом вчера. Догадываться можно о чем угодно, но не более того. Во-первых я счастлив, что Ярославский включается. Он создавал ту команду, много усилий в нее вложил. Я просто рад, что так случилось, как бывший тренер и болельщик "Металлиста".

На вопрос о том, хотел ли бы он работать в возрожденном "Металлисте", Маркевич прямого ответа не дал, но сослался на недавнее интервью, в котором заявил: "Если будет что-то серьезное, то я подумаю. Но пока то, что мне предлагали, меня не устраивает. Хотя посмотрим, в футболе все может измениться за один день. Но, безусловно, мне бы хотелось тренировать".

Ничего в этом плане за это время не изменилось. Я себя чувствую молодым. А где, что и как - это уже совсем другая ситуация", - подытожил Маркевич.