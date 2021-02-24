Отодвигая вражду на второй план: Шахтер пожелал Динамо победы в матче против Брюгге
Киевский клуб проведет ответный матч в 1/16 финала ЛЕ
В четверг, 25 февраля, киевское "Динамо" сыграет выездной матч против "Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Накануне встречи, главный соперник киевлян в чемпионате Украины, донецкий "Шахтер", пожелал удачи "бело-синим".
"Желаем победы Динамо в матче против Брюгге", - написано в Twitter-аккаунте Шахтера.
Спустя пару минут, пресс-служба "бело-синих" ответила донецкому клубу.
"Спасибо. Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках".
Дякуємо! Буде прекрасно, якщо дві українські команди продовжать виступи в єврокубках ????????— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 24, 2021
Напомним, что "Шахтер" сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби Тель-Авив". Поединок пройдет на НСК "Олимпийском".
Популярное сейчас
- Невидимка в составе Шахтера, хитрый Колос, худшие замены Рябоконя. Эксперты о 15-м туре УПЛ
- Разгром от Баварии, шедевр Жиру и возрождение Металлиста. Главные новости от 23 февраля
- ЛЧ. Атлетико – Челси 0:1. Шедевр Жиру разрушил план Симеоне
- К 100-летию клуба. Ярославский заявил о намерении возродить Металлист
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО