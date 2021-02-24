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Отодвигая вражду на второй план: Шахтер пожелал Динамо победы в матче против Брюгге

Общие новости
(1 голосов)

Киевский клуб проведет ответный матч в 1/16 финала ЛЕ

Отодвигая вражду на второй план: Шахтер пожелал Динамо победы в матче против Брюгге

Новина українською

В четверг, 25 февраля, киевское "Динамо" сыграет выездной матч против "Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Накануне встречи, главный соперник киевлян в чемпионате Украины, донецкий "Шахтер", пожелал удачи "бело-синим".

"Желаем победы Динамо в матче против Брюгге", - написано в Twitter-аккаунте Шахтера.

Спустя пару минут, пресс-служба "бело-синих" ответила донецкому клубу.

"Спасибо. Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках".

Напомним, что "Шахтер" сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби Тель-Авив". Поединок пройдет на НСК "Олимпийском".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киевоград)
24.02.2021 в 12:47
Та не гоните с них, они и так печальные)))
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0
0
octavi4 (Warszawa)
24.02.2021 в 12:20
Молодцы и так должно быть. Каждая команда в ЕК должна знать, что все клубы и болельщики страны её поддерживают. А вражду можно оставить для внутренних соревнований. Надеюсь другие клубы подхватят...
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2021 в 12:36
А ворожнечу залишимо для кишенькових суддів та фФУ в Україні.
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0
-1
Dortmund 09 (Киев)
24.02.2021 в 11:46
Ну правильно, рейтинг нужен. Если еще и Металлист вернется, то с Шотландией и Австрией разговаривать проще будет.
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.02.2021 в 12:52
Металлист если вернётся, то года через четыре-пять
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0
0


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