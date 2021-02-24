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"Почему нет?" Александр Хацкевич – о желании вновь возглавить киевское Динамо

Общие новости
(1 голосов)

Экс-тренер "бело-синих" оценил вероятность возвращения в киевский клуб

"Почему нет?" Александр Хацкевич – о желании вновь возглавить киевское Динамо

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о возможном возвращении в киевский клуб.

"Работа в Динамо? Период был непростой, но со временем все успокоилось. В любом месте работы, если ты работаешь в той области, в которой необходимо давать результат, ответственность и давление присутствуют. Но это дело, которое ты выбрал, и о выборе ты не жалеешь.

Если бы пригласил Суркис, пошел ли бы в Динамо еще раз? Думаю, разговор можно было бы выстраивать несколько иначе, особенно в отношении требований, но почему бы и нет?", – отметил Хацкевич.

Напомним, что Хацкевич возглавлял Динамо с 2017 по 2019 годы и был уволен после того, как киевляне не сумели продолжить борьбу в Лиге чемпионов и вылетели в квалификации по итогам матча с "Брюгге".

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.02.2021 в 14:18
не знал что Хац ушел во Вротор. пусть имхо запоребриком и остается
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
24.02.2021 в 13:47
Александр, не нужно, лучше учи дальше ка.ца.пов в футбол играть
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+3
0
football_soccer (Украина)
24.02.2021 в 13:39
Предлагаю всему тому стаду, что мычит на деда и рисует плакаты, объединится и создать свое динамо , пускай ставят хацкевича главным, а патлатого помощником.... Они и за десять лет со второй лиги не выйдут ))
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+3
-1
jmen2986 (Kiev)
24.02.2021 в 13:27
"Фантазёр"-ты меня называлааа))
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+3
0
Vantala (Kharkiv)
24.02.2021 в 13:20
Чувак, все уже увидели разительную разницу в результате, который с теми же людьми дает настоящий тренер и такое вот недоразумение. Так что о каком возвращении вообще может идти речь?
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+4
0
sergkir
24.02.2021 в 14:24
Он желает! Его не желают! Уже видели результаты
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0
0


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