Павелко поддержал инициативу Ярославского возродить ФК Металлист

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поддержал инициативу Александра Ярославского возродить харьковский "Металлист".

"С большим воодушевлением узнал о письме-обращении президента легендарного ФК "Металлист" Александра Ярославского к властям Харьковщины с предложением объединиться со всеми неравнодушными земляками и преданными болельщиками и возродить настоящий героический ФК "Металлист".

"Тот "Металлист", который совсем недавно захватывал своей игрой не только харьковчан, но и миллионы поклонников футбола по всей Украине и далеко за ее пределами. Очень благодарен Александру Ярославскому за такую ​​инициативу. Как член Исполкома УЕФА и президент УАФ буду всячески способствовать ее реализации".

"Верю, что уже в ближайшем будущем харьковский клуб, основанный еще в 1925 году, клуб с такой славной историей снова будет очаровывать нас своей игрой в УПЛ, Кубке Украины и еврокубках - и, в частности, в Лиге чемпионов", - написал Павелко на своей странице в Фейсбуке.