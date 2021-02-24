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Павелко поддержал инициативу Ярославского возродить ФК Металлист

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(2 голосов)

Об этом он написал в соцсети

Павелко поддержал инициативу Ярославского возродить ФК Металлист

Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поддержал инициативу Александра Ярославского возродить харьковский "Металлист".

"С большим воодушевлением узнал о письме-обращении президента легендарного ФК "Металлист" Александра Ярославского к властям Харьковщины с предложением объединиться со всеми неравнодушными земляками и преданными болельщиками и возродить настоящий героический ФК "Металлист".

"Тот "Металлист", который совсем недавно захватывал своей игрой не только харьковчан, но и миллионы поклонников футбола по всей Украине и далеко за ее пределами. Очень благодарен Александру Ярославскому за такую ​​инициативу. Как член Исполкома УЕФА и президент УАФ буду всячески способствовать ее реализации".

"Верю, что уже в ближайшем будущем харьковский клуб, основанный еще в 1925 году, клуб с такой славной историей снова будет очаровывать нас своей игрой в УПЛ, Кубке Украины и еврокубках - и, в частности, в Лиге чемпионов", - написал Павелко на своей странице в Фейсбуке.

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В статье: Александр Ярославский Металлист Андрей Павелко Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
24.02.2021 в 16:21
Поддержал? Да кто этого долботятла небритого спрашивал?
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