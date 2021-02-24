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И.о. мэра Харькова: Сделаем все возможное, чтобы в Харькове возродился футбол именно под брендом Металлист

Общие новости
(2 голосов)

Новый клуб хотят создать под старым брендом

И.о. мэра Харькова: Сделаем все возможное, чтобы в Харькове возродился футбол именно под брендом Металлист

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Новина українською

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов в эфире ТК "Футбол" дал свой комментарий касаемо возрождения "Металлиста", о чем вчера заявил Александр Ярославский.

"Сегодня есть юридическая ситуация, что нам нужно вернуть бренд "Металлиста". Потому что это действительно народная команда, любимая всеми харьковчанами. Мы сделаем все возможное, чтобы в Харькове возродился футбол именно под брендом "Металлист".

Каждый пройдет свой путь. Мы пройдем юридический путь, путь создания команды, возврата бренда "Металлист". Игроки, тренеры, менеджеры пройдут путь, чтобы в Харькове была топ-команда, которая бы действительно боролась за чемпионство", - заявил Терехов.

Напомним, что Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
24.02.2021 в 17:17
лозунги покричать, почнуть робити якісь рухи, пройдуть вибори мера, все заспокоється... І буде як в анигдоті про коняку: Ну не змогла...
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0
0
Dr. House (Подолье)
24.02.2021 в 17:10
Вибори постгеповського мера на носі...
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+2
-1
cucumber (Киев)
24.02.2021 в 17:08
Вчора Ярославський продал Металіст Курченку, а кому він продасть його завтра? вася огурцов
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
24.02.2021 в 17:03
этот терехов - соратник гепы, топящий за проспект имени жукова, палача советских солдат. я бы на месте ярика с ним дел не имел
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+2
-1
Buran60 (Харьков)
24.02.2021 в 17:23
Он под Аваковым.
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.02.2021 в 16:50
А когда тебе корупционер "Металлистом" заниматься, если ты день и ночь занимаешся переименованиями улиц названных на честь украинских героев - на имена убийц и ненавистников народа Украины...??? ...для того, чтобы за счет местного быдла -- занять пост мера... ..и шум вокруг "Металлиста" для этого и создан...
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+4
-1
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beatles (Крижопіль)
24.02.2021 в 18:04
у Хаьковчан не так много тем, которые всколыхнут город - бывшая Камса, зоопарк. барабашова и Металлист, все остальное как-то решается и существует само по себе... О, про тепломережи ще забув! Мабуть усе.
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0
0
atroxs (Харьков)
24.02.2021 в 16:46
Ждем реальных дел после всех официальных заявлений! Всем участникам только успеха! Вперед Металл!
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2021 в 16:39
Так сделайте молча, без многообещающих советских лозунгов.
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+2
-2
kvna (кременчуг)
24.02.2021 в 16:45
согласен , что-то много разговоров за 2 дня , все это вызывает даже недоверие ,политический пиар , нужно не обещать -а делать !
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+2
-1
Buran60 (Харьков)
24.02.2021 в 16:59
Есть и дела 19.02.2021 фк метал выиграл у кремня 3-0 Зайди на сайт FC Metal или на сайт Кремня.
0
0


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