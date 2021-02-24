И.о. мэра Харькова: Сделаем все возможное, чтобы в Харькове возродился футбол именно под брендом Металлист

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов в эфире ТК "Футбол" дал свой комментарий касаемо возрождения "Металлиста" , о чем вчера заявил Александр Ярославский.

"Сегодня есть юридическая ситуация, что нам нужно вернуть бренд "Металлиста". Потому что это действительно народная команда, любимая всеми харьковчанами. Мы сделаем все возможное, чтобы в Харькове возродился футбол именно под брендом "Металлист".

Каждый пройдет свой путь. Мы пройдем юридический путь, путь создания команды, возврата бренда "Металлист". Игроки, тренеры, менеджеры пройдут путь, чтобы в Харькове была топ-команда, которая бы действительно боролась за чемпионство", - заявил Терехов.