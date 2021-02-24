И.о. мэра Харькова: Сделаем все возможное, чтобы в Харькове возродился футбол именно под брендом Металлист
Новый клуб хотят создать под старым брендом
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Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов в эфире ТК "Футбол" дал свой комментарий
"Сегодня есть юридическая ситуация, что нам нужно вернуть бренд "Металлиста". Потому что это действительно народная команда, любимая всеми харьковчанами. Мы сделаем все возможное, чтобы в Харькове возродился футбол именно под брендом "Металлист".
Каждый пройдет свой путь. Мы пройдем юридический путь, путь создания команды, возврата бренда "Металлист". Игроки, тренеры, менеджеры пройдут путь, чтобы в Харькове была топ-команда, которая бы действительно боролась за чемпионство", - заявил Терехов.
Напомним, что Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.
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