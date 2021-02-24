Собуцкий: Звезда сборной ветеранов взойдет на Донбасс-Арене. Задача сложная, но мы верим в ее осуществление

Пять лет назад, 23 февраля 2016 года, в Доме футбола УАФ было торжественно объявлено о создании новой сборной - Национальной сборной Украины среди ветеранов. Основателем проекта стал Олег Собуцкий, который впоследствии возглавил Ассоциацию ветеранов футбола Украины, состав команды сформирован из величайших игроков последних лет, а возглавили коллектив знаменитые Анатолий Демьяненко и Владимир Лозинский. Уважение вызвала и высокая цель сборной ветеранов, о которой на презентации отметил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Это, кроме популяризации футбола, поддержка украинских военных в зоне АТО / ООС, содействие скорейшему установлению в стране мира. Какими были эти пять лет и с которым творчеством сборная ветеранов подошли к своему первому юбилею, мы спросили у Олега Собуцкого.

- Сначала хотел бы поблагодарить всех, кто в эти годы был рядом с нами. Мы сыграли около двухсот игр, в которых на поле выходили более сотни футболистов разного возраста и поколений. Всем им, а также тренерскому штабу, низкий поклон за любовь к футболу, патриотическую позицию, желание прославлять родную Украину. Значительные усилия для становления сборной ветеранов как полноправной единицы в системе национальных сборных приложили Александр Герега, Василий Орлецкий, Владимир Мунтян, Андрей Биба, Владимир Трошкин, Мирон Маркевич, Сергей Нагорняк, Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк, Владимир Езерский и многие другие.

И не только из Украины: Константин Бережной помогал организовывать международные матчи, президент испанской Ассоциации ветеранов футбола Фернандо Гинер делился немалым собственным опытом. Всем спасибо, благодаря этой поддержке состоялось становление и дальнейшие успешные выступления сборной ветеранов.

- Если вернуться на пять лет назад, как появилась идея создать сборную ветеранов, которая будет выступать именно на постоянной основе? В мировой практике таких примеров нет, обычно ветеранские коллективы или "сборные легенд" собираются по случаю праздников или к определенным торжественным мероприятиям?

- Мы тщательно изучали мировой опыт, как развивается ветеранский футбол в Испании, Англии, Германии, Италии. Но в основном их наработки адаптируем при проведении наших ветеранских турниров в разных возрастных категориях. Что касается сборной ветеранов, идея объединения выдающихся футболистов родилась в 2014 году, когда от нас ушла Небесная сотня, был аннексирован Крым, а на Донбассе развязана война. Если помните, тогда полстраны занималось волонтерством, помогало армии. Мы тоже отправляли машины на восток со всем необходимым. Вот тогда и родилась идея объединить украинцев с помощью футбола и любимых игроков прошлых лет. Два года мы выступали как команда "звезд футбола", а с февраля 2016 года уже официально вошли в семью сборных УАФ под названием Национальная сборная Украины среди ветеранов.

- Какими критериями вы оцениваете успешность деятельности сборной?

- В основном участвуем в дружеских матчах, турнирах. В команде собраны прославленные футболисты прошлых лет, другого места для них, кроме первого, не существует. Очень приятно находиться в таком кругу людей, они настоящие профессионалы и мастера своего дела. Дарят удовольствие зрителям, забивают красивые мячи, после игр общаются, раздают автографы, делают совместные фото ... Это тоже неотъемлемая часть наших выездов. Единственное исключение, когда ничья или поражение лично меня не огорчает - во встречах против военных. Они наши герои, наши защитники, поэтому пусть удачная игра против сборной будет для них дополнительным источником вдохновения.

В среднем за год мы проводим по 40-45 матчей. По несколько раз выезжаем в зону АТО, обычно на два-три дня, чтобы и несколько игр провести, и встретиться с военными. Кстати, в нескольких матчах за сборную сыграли и сами военные, среди них наши добрые друзья - Олег Нечаев и Сергей Чиж. Играли во многих городах на линии разграничения, от Станицы Луганской, в нескольких сотнях метров от линии пересечения, и до Мариуполя. Посетили Попасную, Старобельск, Красногоровку, Селидово, Новоайдар, Краматорск, Белокуракино, Северодонецк, Рубежное и многие другие.

Нас уже хорошо знают военные, местные жители, на встрече приезжают из соседних городов или районов. Сначала люди не верили, что в разрушенный войной города посетят легенды футбола, будет звучать Гимн Украины, будет ожесточенная борьба на поле. А когда увидели воочию, еще больше убедились, что мир, покой и достаток на этой территории были только вместе с Украиной.

- Наверное, матч в условной Попасной это не менее экзотично, чем в дальних Чикаго или Буэнос-Айресе, где сборная тоже выступала?

- Конечно, это наша родная земля, пусть и сломанная врагами. И проведение в таких городах дружеских игр, когда к тебе приезжают такие легенды как Демьяненко, Маркевич, Ващук, Косовский, Езерский, Нагорняк, Косовский, Шершун, Цихмейструк, Воробей, Рац, Белик, Шевчук, Свидерский и другие еще одним шагом к установлению мирной жизни. Что касается других стран, только по приблизительным подсчетам за пределами Украины проживают до десяти миллионов наших соотечественников. Многие из них поддерживает связи с родной страной, помнят выдающихся футболистов. В Испании мы были едва ли не во всех крупных городах, а в Мадриде в присутствии тысячи зрителей (таким был дресс-код) сыграли со сборной диаспоры. Дважды в Канаде были в центре украинства - городе Торонто, где нас радушно принимала диаспора. В Соединенных Штатах участвовали в турнирах в Чикаго и в Тампе, и в обоих победили. Запомнились матчи в Бразилии и Аргентине, куда первые украинцы прибыли более ста лет назад. Было интересно посмотреть, как они сохраняют традиции, а на футбольном поле свои силы проверить против именитых легенд "Сантоса", "Боки Хуниорс", сборной штата Парана. Особенно прочными стали наши отношения с Федерацией футбола Грузии. Матчи сборных ветеранов Украина - Грузия в Киеве на НСК "Олимпийский" и во Львове на "Арене-Львов" собирали тысячи зрителей и были настоящими праздниками футбола. Мы также являемся традиционными участниками зимнего кубка памяти Давида Петриашвили, в прошлом году отпраздновав на нем победу. В Ужгороде и в Будапеште проводили матчи с нашими венгерскими коллегами, играли во Франции, Молдове. География могла быть шире, но прошлогодние наши планы из-за карантина пришлось отложить до лучших времен.

- Статус матчей сборной ветеранов иногда ничем не уступает Премьер-лиге, все выглядит очень солидно, с огромным уважением к прославленным игрокам, их соперникам, зрителям. Откуда берете мотивацию организовывать матчи, удерживать сборную на таком высоком уровне?

- За эти годы мы стали настоящей семьей, кроме матчей в Киеве проводим регулярные тренировки, проводим социальные мероприятия, просто собираемся вместе. Все эти годы партнером сборной является ООО "Агробизнес", которое взяло на себя все связанные с деятельностью сборной расходы. Легенды нашего футбола получили новую жизнь, они охотно на выходных отправляются в новые города, никаких отказов ни от кого не слышал, даже если приходится ехать на восток. Выступления сборной показали, что при помощи любимой миллионами игры можно объединить украинцев. Нашим традиционным пожеланием, кроме завершения войны, есть уже в ближайшее время проведения "матча победы" на "Донбасс Арене". Где бы при поднятом сине-желтом флаге мы все в единой Украине отпраздновали возвращение мира на нашу землю. Задача сложная, но мы все верим в ее осуществление.