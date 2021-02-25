Минимализм Реала, разгром от Барсы, вылет команды Реброва. Главные новости за 24 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 24 февраля

Плей-офф Лиги Чемпионов набирает обороты. В среду центральным считалось противостояние между "Аталантой" и "Реалом", которое, впрочем, было испорчено ранним удалением в составе хозяев поля. На 17-й минуте Фройлер получил прямую красную карточку, сбив Менди. В меньшинстве бергамаски в основном защищались, но не дотерпели до ничьей - на 86-й минуте тот же Менди забил победный для "Реала" мяч. Ответный матч состоится через три недели.

Из-за опасений по распространению английского штамма коронавируса игра проходила в Будапеште. Возможно, именно это помешало "Боруссии" из Менхенгладбаха показать свою лучшую игру, а возможно невероятная форма "Манчестер Сити", который доминировал от начала и до финального свистка. Подопечные Гвардиолы забили по голу в каждом из таймов - сначала Бернарду Силва сделал это сам, а затем ассистировал Габриелу Жезусу.

Один из матчей первого раунда плей-офф Лиги Европы состоялся в среду - "Тоттенхэм" встречался с австрийским "Вольфсберг". Собственно, судьба противостояния была решена еще в первом поединке, ведь шпоры выиграли на выезде со счетом 4:1. На своем поле они победили еще более убедительно - 4:0. Дубль на счету Карлоса Винисиуса, после выхода на замену отличился Гарет Бэйл, еще один мяч у Деле Алли.

Это был матч еще первого тура чемпионата Испании. В первом тайме "Эльче" выстоял, но после перерыва выбросил белый флаг. Дважды забивал Лионель Месси, благодаря чему аргентинец возглавил гонку бомбардиров в Ла Лиге (сейчас у него 18 голов), еще один мяч провел Альба, при этом дважды партнерам ассистировал Брайтвейт. "Барселона" вернулась на третье место, но у "Севильи" на одну игру меньше.

Кубок Венгрии - единственный турнир в стране, который не подчинился Сергею Реброву. Перед игрой 1/8 финала против главного конкурента в настоящее время - "МОЛ Фехервар" - Станиславович заявлял об особом значении игры для его команды. Матч начался оптимистично для Фради - они повели в счете на 13-й минуте после автогола, но очень быстро "Фехервар" отыгрался ударом с пенальти, а перед перерывом вышел вперед. Отыграться "Ференцварош" не смог - 1:2 в итоге и вылет из турнира. Участие в игре принимали все украинские футболисты обеих команд - Зубков, Харатин и Петряк.

К Ванакену, Лангу, Ритсу, Денсвилу и Митровичу, а также тренерскому штабу, которые находятся на карантине, присоединится полузащитник Шарль де Кетеларе и, возможно, голкипер Симон Миньоле. У обоих положительные тесты на коронавирус, но ситуация с вратарем неоднозначная, ведь в октябре он уже болел на COVID-19. Поэтому Миньоле сдал еще один тест. Игра, напомним, состоится в четверг, 25 февраля, начнется в 22:00.

Как известно, донецкий "Шахтер" не спешит подписывать новый контракт с главным тренером Луишем Каштру. Нынешнее соглашение истекает летом. Неудивительно, что португальца спрашивают о его планах на будущее. В очередном интервью (испанской AS) Каштру традиционно заявлял, что сосредоточен на работе с "Шахтером", в котором ему все нравится, но в перспективе он готов работать в Англии, Италии или Испании. Посмотрим, где в конце концов он окажется в следующем сезоне.