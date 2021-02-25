Успехи Реала и Пепа, неудача Реброва и потери Брюгге. Главные новости за 24 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" прошел в следующий раунд Лиги Европы, но и это не все наши новости на сегодня. "Барселона" не замечает оппонента в Ла Лиге, Сергей Ребров вылетает из Кубка Венгрии, а "Брюгге", похоже, теряет голкипера и хавбека из-за коронавируса перед матчем с "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.