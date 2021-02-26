Победы Динамо и Шахтера в Лиге Европы, новый тренер Олимпика. Главные новости за 25 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 25 февраля

Киевское “Динамо” вышло в 1/8 Лиги Европы, переиграв на выезде “Брюгге”. Второй матч противостояния, как и киевская встреча, не изобиловал голевыми моментами. В первом тайме бельгийцы играли по счету, а “Динамо” хорошо защищалось, но хуже атаковало. Однако киевляне добавили после перерыва, и в итоге забили один гол. На 83-й минуте Родригеш дал пас “черпачком” в штрафную, Цыганков подхватил мяч и прострелил на Буяльского – 1:0. “Брюгге” забить гол в ответ не удалось.

Продолжил выступления в Лиге Европы и “Шахтер”, переиграв в ответном матче “Маккаби”. “Горняки” хорошо начали игру, но затем позволили гостям перехватить инициативу. “Маккаби” создавал свои моменты после стандартов и после одного из них дважды пробил в каркас ворот Трубина. И все же победа осталась за “Шахтером”. Во втором тайме Тете заработал пенальти, а Мораес точно пробил одиннадцатиметровый. 1:0 и 3:0 по сумме двух матчей.

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится сегодня, в 14:00. Начиная с этой стадии, команды с одной страны могут играть друг с другом. Также в 1/8 вышли “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм”, “Рома”, “Милан”, “Вильярреал”, “Гранада”, “Аякс”, “Динамо” Загреб, “Славия”, “Олимпиакос”, “Мольде”, “Рейнджерс” и “Янг Бойз”. Со всеми результатами вчерашних матчей вы можете ознакомиться в разделе Лиги Европы ►► .

Вчера “Олимпик” объявил об отставке главного тренера Игоря Климовского. В тот же день “Олимпик” утвердил на должности 52-летнего Юрия Калитвинцева. Калитвинцев подписал контракт на полтора года, в качестве ассистентов у него будут работать Дмитрий Гришко и Яя Туре. По словам Калитвинцева, ему “не интересна середина турнирной таблицы, а тем более борьба за выживание”. “Перед тренером стоит задача пробиться в еврокубки", – сообщил президент “Олимпика” Владислав Гельзин.

Исполком УЕФА принял решение отменить проведение Евро-2021 среди сборных U-19. Сборная Украины должна была в марте сыграть матчи квалификации против Израиля, Беларуси и Черногории. Все встречи прошли бы в Израиле. Решение об отмене принято из-за коронавируса и ограничений по путешествиям от разных стран.