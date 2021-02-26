Зеленский пожелал Динамо и Шахтеру встретиться в финале Лиги Европы
Два украинских клуба вышли в 1/8 финала еврокубка
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.
"Искренне поздравляю киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо вам, ребята! И желаю встретиться в финале!", – написал Зеленский на официальной странице в фейсбуке.
Щиро вітаю київське «Динамо» та донецький «Шахтар» з перемогами та виходом у наступну стадію Ліги Європи! Дякуємо вам, хлопці! І бажаю зустрітися у фіналі! ???? ???????????????????????? ????????????????????????Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 25 лютого 2021 р.
Напомним, что
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