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Зеленский пожелал Динамо и Шахтеру встретиться в финале Лиги Европы

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(3 голосов)

Два украинских клуба вышли в 1/8 финала еврокубка

Зеленский пожелал Динамо и Шахтеру встретиться в финале Лиги Европы

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Искренне поздравляю киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо вам, ребята! И желаю встретиться в финале!", – написал Зеленский на официальной странице в фейсбуке.

Щиро вітаю київське «Динамо» та донецький «Шахтар» з перемогами та виходом у наступну стадію Ліги Європи! Дякуємо вам, хлопці! І бажаю зустрітися у фіналі! ???? ???????????????????????? ????????????????????????

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 25 лютого 2021 р.

Напомним, что сегодня "Динамо" и "Шахтер" узнают соперников в 1/8 финала. Текстовая трансляция будет доступна на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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velo1925 (Kharkiv)
26.02.2021 в 10:39
Витя тогда даже Шахтер не поздравлял, а Металл поздравил в 1/4, через полгода год Металл купил он же, еще через время он же был в Ростове, какая то традиция не очень
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