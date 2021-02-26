Шахтер и Динамо идут дальше в ЛЕ, камбэк Ярославского | ТаТоТаке №209

В новом выпуске ТаТоТаке (№209) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют выход "Шахтера" и Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы, возвращение Ярославского в украинский футбол. Также ведущие раскрывают детали тренерских рокировок в "Олимпике" и "Черноморце". А еще - разбирают по полочкам языковой скандал в УПЛ.

У Динамо был план?

Камбэк Ярославского. Инсайды

Почему Олимпик снова уволил тренера?

Калитвинцев - топ?

Украинский футбол заставят говорить на украинском

Комментарий омбудсмена по защите государственного языка. Претензия к Шахтеру

Черноморец снова чудит