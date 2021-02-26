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Шахтер и Динамо идут дальше в ЛЕ, камбэк Ярославского | ТаТоТаке №209

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Шахтер и Динамо идут дальше в ЛЕ, камбэк Ярославского | ТаТоТаке №209

ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№209) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют выход "Шахтера" и Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы, возвращение Ярославского в украинский футбол. Также ведущие раскрывают детали тренерских рокировок в "Олимпике" и "Черноморце". А еще - разбирают по полочкам языковой скандал в УПЛ.

  • У Динамо был план?
  • Камбэк Ярославского. Инсайды
  • Почему Олимпик снова уволил тренера?
  • Калитвинцев - топ?
  • Украинский футбол заставят говорить на украинском
  • Комментарий омбудсмена по защите государственного языка. Претензия к Шахтеру
  • Черноморец снова чудит

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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