Денисов: По соглашению с Курченко, Ярославский не имеет права заниматься футбольной деятельностью до конца 2023 года

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, почему бизнесмен Александр Ярославский решил возродить "Металлист."

"Эта тема будет долгоиграющей. Это не делается быстро, чтобы взять и вернуть тот самый "Металлист". Это не волшебство.

Ярославский не сказал, что возьмет один из существующих клубов. Он не сказал, что возвращается в футбол, он заявил, что хочет возродить тот самый "Металлист". Что такое "тот самый "Металлист"? В первую очередь, речь идет о том, чтобы выкупить и вернуть в собственность интеллектуальные права - эмблема, цвета, шрифт. Это основное, это история, это корни того самого "Металлиста". Без этой эмблемы Ярославский не хочет слышать ни о чем другом. Он хочет с этого начать.

Его поддержал руководитель нашего футбола Андрей Павелко, который с радостью воспринял такое решение. Самое главное - его поддержали те, к кому обращался Александр Ярославский. Это власть имущие. В частности, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов. Если Терехову удастся вернуть в собственность Ярославского эмблему "Металлиста", он в глазах харьковчан поднимет себе баллы.

Я общался со Стороженко и Красниковым. И первый, и второй нашли возможность финансирования этих клубов. Если говорить про Красникова, я несколько раз у него переспрашивал и он подтвердил, что на сегодняшний день ФК "Металл" он полностью финансирует сам. Это точная информация. Ярославский не дает денег на развитие "Металлиста 1925" и "Металла".

Почему Ярославский так долго молчал? На самом деле между ним и Сергеем Курченко, которому он продал клуб, было подписано соглашение, согласно которому Александр Ярославский не имеет права заниматься футбольной деятельностью до 2023 года включительно.

Ярославский продал "Металлист" за 130 миллионов долларов. Возвращая эмблему, он вовсе не забирает ее у Курченко. Вся интеллектуальная собственность давно отсужена Украиной у Курченко и находится в государственной собственности. Главный вопрос - как выстроить отношения с государственными органами, чтобы получить эмблему обратно? По всей вероятности, будет какая-то цена, которую нужно будет заплатить за эмблему. Есть слухи, что Ярославский будет развивать "Металлист" на базе ФК "Металл", - подытожил Денисов.