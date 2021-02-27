Соперники Шахтера и Динамо, победа Десны, план побега Лунина. Главные новости за 26 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 26 февраля

Сразу два украинских клуба порадовали болельщиков в четверг, а уже в пятницу узнали результаты жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" сыграет против испанского "Вильярреала", которым сейчас руководит Унаи Эмери. "Желтая субмарина" пока не проигрывала в этом еврокубковом сезоне. А вот "Шахтер" проведет принципиальный матч против "Ромы". Команду в данный момент тренирует Паулу Фонсека, а в её составе играет Генрих Мхитарян. Первые матчи пройдут 11-го марта, ответные - 18-го.

Интересную новость передали в пятницу бельгийские СМИ. По данным Het Nieuwsblad, украинец Роман Яремчук принял решение продлить контракт с "Гентом" до 2025-го года. Официально сделка пока что не подтверждена. Интересна эта новость тем, что нападающий на протяжении последних трансферных окон выражал желание сменить клуб и пойти на повышение. В текущей кампании Роман забил 17 голов в 30-ти играх.

Очередной тур украинского первенства начался в пятницу. На полях киевского стадиона им. В. Лобановского черниговская "Десна" номинально принимала "Ингулец". Недавний дебютант УПЛ особо сопротивления оказать не смог, пропустив от "северян" три гола. Гости Паста пробить не смогли. Точные удары на счету Тотовицкого, Гитченко и Ермакова. Виктория позволила "Десне" временно вернуться на третье место.

У 22-летнего Андрея Лунина лопнуло терпение - он не намерен мириться с ролью запасного, пусть даже в мадридском "Реале". Как сообщает портал Fichajes, голкипер твердо решил покинуть "сливочных" летом, и речь идет не об аренде. Остается неизвестным, готов ли "Реал" отпустить резервного вратаря и какие клубы в принципе претендуют на Андрея. В текущем сезоне он сыграл лишь одну игру в кубке Испании.

УЕФА традиционно подбил итоги недели Лиги Чемпионов и Лиги Европы, определив лучшего игрока каждого из турниров. В ЛЧ лучшим признали Роберта Левандовского, гол которого помог "Баварии" разгромить "Лацио". Во втором по значимости турнире приз забрал Пьер-Эмерик Обамеянг . Капитан "Арсенала" дважды забил в ворота "Бенфики" и помог своему клубу пройти в 1/8 финала. Нельзя не отметить, что защитник "Динамо" Александр Сирота попал в сборную лучших игроков недели в Лиге Европы .

Новости из-за океана. Закончился чемпионат главной лиги Бразилии, победу в котором, ровно как и год назад, праздновал "Фламенго". В турнире была сумасшедшая развязка. В предпоследнем туре "стервятники" обыграли главного соперника, "Интернасьонал", но в пятницу неожиданно проиграли "Сан-Паулу". У "красных" был отличный шанс перехватить золотые медали, но они также потерпели неудачу, сыграв вничью с "Коринтиасом". В итоге "Фламенго" опередил "Интернасьонал" лишь на одно очко.