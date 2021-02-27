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Федецкий: Наверное, у Шахтера больше шансов выйти в финал ЛЕ, чем у Динамо

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Экс-защитник оценил шансы украинских грандов на выход в финал ЛЕ

Федецкий: Наверное, у Шахтера больше шансов выйти в финал ЛЕ, чем у Динамо

24 канал

Новина українською

Бывший украинский защитник Артем Федецкий поделился мыслями насчет шансов "Динамо" и "Шахтера" на успех в текущем сезоне Лиги Европы.

"Мечтать о финале надо одним и другим. Все должно быть постепенно. Финал для обоих будет уже в этом раунде – против "Ромы" и "Вильярреала". Аппетит приходит во время еды.

Если брать теоретически, то финал "Динамо" – "Шахтер" возможен. Когда-то им желали встретиться в финале Кубка УЕФА, но они сыграли в полуфинале. Луческу и Каштру под силу это сделать. Наверное, у "Шахтера" больше шансов дойти до финала", – рассказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол 24

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