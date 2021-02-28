Геройство Руха, месть Барсы, осечка Ювентуса. Главные новости за 27 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 27 февраля

Команда Йовичевича была близка к тому, чтобы добыть свою третью победу подряд в 2021 году и тем самым продлить неудачную серию "Мариуполя", который наоборот первых два матча после перерыва проиграл. Опять отличился Дуглас, пенальти реализовал Довбик. Днепр-1 вел в счете до 86-й минуты, пока Кулаков не установил окончательный итог. Соперники остались на своих позициях в турнирной таблице - азовцы девятые, днепряне - десятые.

Шесть матчей подряд Юрий Максимов и его команда не знали вкуса победы, и наконец в 16-м туре встретились с "Александрией" и взяли три очка. Героем у полтавчан стал Владислав Кулач, который оформил дубль, еще один мяч на свой счет записал зимний новичок "Ворсклы" Тиль. Гол престижа у александрийцев забил Бабогло. "Ворскла" закрепилась на пятом месте, оторвавшись от той же "Александрии" и "Колоса" на три очка. К слову, после игры главный тренер гостей Владимир Шаран заподозрил арбитра в предвзятости.

Эта победа львовян произошла на фоне неоднозначного судейства Александра Омельченко. Сначала он засчитал автогол голкипера "Руха" Роман Мысака, после того как в него врезались два игрока "Колоса". Под конец игры удалил Дениса Костишина, показав ему прямую красную карточку. Сразу после перерыва Кондраков сравнял счет, а на 90-й минуте "Колос" не реализовал пенальти, с ударом Гавриша справился голкипер. Развязка произошла на последних секундах, когда Кухаревич забил роскошным ударом издали - 1:2 в пользу "Руха", который поднялся в турнирной таблице на 11-ю строчку.

Атакующий полузащитник сборной Украины забил впервые за 11 матчей. Первый свой гол в ворота МТК Александр провел классным ударом уже на 50-й секунде игры. В середине тайма он забил второй мяч. Но "Ференцварош" после перерыва не удержал преимущество -2:2 в итоге. Впрочем, это никак не мешает лидерству команды Сергея Реброва - ее отрыв от первого места составляет 14 очков.

Но команда Андрея Ярмоленко (сам украинец все еще не восстановился после травмы) дала достойный бой лидеру чемпионата. На гол Диаша перед перерывом ответил Антонио. Молотобойцы атаковали не меньше горожан, а часто и более опасно. Однако решающий гол забил центрбэк "Сити" Стоунз - 2:1 в пользу "Сити", который выиграл 20-й матч подряд. Александр Зинченко отыграл весь поединок.

Две недели назад андалусцы обыграли каталонцев в первом матче полуфинала Кубка Испании. В субботу "Барселона" взяла реванш. Усман Дембеле открыл счет в середине первого тайма, а под конец игры Месси закрепил преимущество. Благодаря этой победе "Барселона" вышла на второе место, но "Реал" в понедельник сыграет с "Реалом Сосьедад".

"Бавария" после двух неудачных матчей согнала злость на "Кельне" - 5:1. Свои 27-й и 28-й мячи в чемпионате забил Левандовский, еще один дубль на счету Гнабри. Чтобы сохранить отставание в два очка, "Лейпцигу" нужно было обязательно побеждать "Боруссию" из Менхенгладбаха. Но после первого тайма быки уступали 0:2. Впрочем, во второй половине игры "Лейпциг" совершил невероятный камбэк, забив победный гол на 90+3-й минуте - 3:2 в пользу команды Нагельсманна. Также отмечаем победу "Вольфсбурга" над "Гертой" 2:0 и "Боруссии" над "Арминией" 3:0. "Шальке" в очередной раз проиграл - на этот раз "Штутгарта" 1:5.

Старая Синьора рискует еще больше отпустить в отрыв "Интер". В игре с "Вероной" подопечные Пирло забили первыми (19-й гол в чемпионате провел Роналду), но соперник до конца матча сумел отыграться. 1:1 в итоге. Рухнул и "Лацио": Иммобиле в игре с "Болоньей" не реализовал пенальти, после чего римляне пропустили от Мбайе и Сансоне.