Маркевич: Цитаишвили не стоит спешить с выступлениями за сборную Грузии

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич в интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал информацию о том, что игрок молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили может сменить спортивное гражданство.

"Это очень деликатная тема. В первую очередь, все зависит от позиции футболиста, его ближайших родственников. Если он серьезно настроился сменить гражданство, то переубедить его не делать этого будет сложно. Каждый выбирает свой путь.

Остановлюсь на Георгии Цитаишвили, которого знаю лучше. Напомню, что в составе сборной Украины он становился чемпионом мира среди юниоров. Георгий - парень амбициозный и по-видимому, был убежден, что дальше сумеет закрепиться в основе киевского "Динамо". Но и с приходом Мирчи Луческу его позиции в команде – игрока ротации, не изменились. Поэтому, чтобы Цитаишвили не имел проблем с игровой практикой его и отправили в аренду в "Ворсклу". В своих интервью Георгий заявлял, что его в Полтаве все устраивает, но не исключен вариант, что сменив команду, он начал придерживаться точки зрения, что признания на международной арене сможет быстрее добиться, выступая за сборную Грузии.

Я бы посоветовал ему не спешить, а постараться доказать своей игрой, что он достоин быть на ведущих ролях в "Динамо" и тогда дверь в национальную сборную Украины будет открыть легче. Хотя, если откровенно, сейчас по уровню мастерства ему сложно составить конкуренцию тем футболистам, которые уже играют на его позиции в главной команде страны. Право выступать за сборную, уточню, не только украинскую, нужно заслужить. Об этом необходимо помнить всегда", – сказал Маркевич.