Александр Кучер - о возрождении Металлиста: Разговора с Ярославским не было

Главный тренер лидера Второй лиги харьковского "Металла" - Александр Кучер прокомментировал информацию о возрождении "Металлиста" на базе "Металла"

"Это приятно слышать, и заявления были, но никакого определенного разговора у меня не было с Ярославским. Так что ребят успокаиваем, чтобы не хватали звезд с неба, продолжали работать в том же духе. Это нас не касается, мы работаем и продолжаем работать. У нас амбиции побеждать в каждой игре", – сказал Александр Кучер.