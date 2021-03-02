Александр Кучер - о возрождении Металлиста: Разговора с Ярославским не было
Наставник "Металла" - о возрождении харьковского клуба
Главный тренер лидера Второй лиги харьковского "Металла" - Александр Кучер прокомментировал информацию о возрождении "Металлиста" на базе "Металла"
"Это приятно слышать, и заявления были, но никакого определенного разговора у меня не было с Ярославским. Так что ребят успокаиваем, чтобы не хватали звезд с неба, продолжали работать в том же духе. Это нас не касается, мы работаем и продолжаем работать. У нас амбиции побеждать в каждой игре", – сказал Александр Кучер.
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Источник:ТК Футбол
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Djon (Киев)
02.03.2021 в 18:43
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