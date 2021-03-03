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В Украине закрылось зимнее трансферное окно

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Кто не успел - тот опоздал

В Украине закрылось зимнее трансферное окно

Новина українською

Во вторник, 2 марта в Украине официально закрылось зимнее трансферное окно.

Это касается как клубов УПЛ, так и команд ПФЛ.

Таким образом, с 3 марта команды могут дозаявлять лишь свободных агентов.

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В статье: трансферы
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