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Очередной успех Пепа, трофей Григорчука и тренер Львова. Главные новости за 2 марта. Аудио

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Очередной успех Пепа, трофей Григорчука и тренер Львова. Главные новости за 2 марта. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеСуперкубок Григорчука, новый тренер Львова, 21-я победа Ман Сити. Главные новости от 2 марта

"Манчестер Сити" вновь не знает горечи поражений, новые тренеры для "Черноморца" и ПФК "Львов", но и это не все наши новости на сегодня. Неудобное решение УПЛ, трофей для Романа Григорчука, разгром от "Ювентуса" и успех одной "Боруссии" в матче с другой "Боруссией". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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