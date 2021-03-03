Очередной успех Пепа, трофей Григорчука и тренер Львова. Главные новости за 2 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Манчестер Сити" вновь не знает горечи поражений, новые тренеры для "Черноморца" и ПФК "Львов", но и это не все наши новости на сегодня. Неудобное решение УПЛ, трофей для Романа Григорчука, разгром от "Ювентуса" и успех одной "Боруссии" в матче с другой "Боруссией". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.