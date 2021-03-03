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СМИ: Экс-игрок Шахтера может вернуться в Бразилию

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Им заинтересован "Гремио"

СМИ: Экс-игрок Шахтера может вернуться в Бразилию

Новина українською

Бывший футболист "Шахтера" и "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра может получить новый вариант карьеры в Бразилии. Об этом сообщает gremistas.net.

По информации источника, "Гремио" запросил информацию об Алексе Тейшейре и всерьез размышляет над подписанием футболиста.

Наставник команды Ренато Порталуппи заявил, что клуб ищет игроков, которые умеют забивать голы, а Тейшейру рассматривают как потенциального бомбардира. Однако переговоры между "Гремио" и полузащитником еще не ведутся.

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Напомним, Тейшейра выступал за "Шахтер" в 2010-2016 годах, провел 222 матча, в которых отметился 89 голами и отдал 25 голевых передач.

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В статье: Алекс Тейшейра
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Источник:
gremistas.net.

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
03.03.2021 в 16:03
На его месте попробовал свои силы в Топ-чемпионате, денег наверное заработал в Китае
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Dardolis (Первомайск)
03.03.2021 в 15:23
У кого запросил? У клуба прекратившего существование?) Приписали бы интерес ДК, Шахты...поярче было бы)
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