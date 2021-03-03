СМИ: Экс-игрок Шахтера может вернуться в Бразилию
Им заинтересован "Гремио"
Бывший футболист "Шахтера" и "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра может получить новый вариант карьеры в Бразилии. Об этом сообщает gremistas.net.
По информации источника, "Гремио" запросил информацию об Алексе Тейшейре и всерьез размышляет над подписанием футболиста.
Наставник команды Ренато Порталуппи заявил, что клуб ищет игроков, которые умеют забивать голы, а Тейшейру рассматривают как потенциального бомбардира. Однако переговоры между "Гремио" и полузащитником еще не ведутся.
Напомним, Тейшейра выступал за "Шахтер" в 2010-2016 годах, провел 222 матча, в которых отметился 89 голами и отдал 25 голевых передач.
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