Драма Кубка Украины, поражения Шахтера и футзальной сборной Украины. Главные новости от 3 марта
А также матчи в АПЛ, Серии А, Лиге 1 и Кубок Испании
ФК Шахтар Донецьк
UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за среду, 3 марта
Перволиговский "Агробизнес" в четвертьфинале Кубка Украины обыграл "горняков". Команда из Волочиска оказала невероятное сопротивление гранду, основное время завершилось вничью 0:0, причем шансы забить имели оба соперника. У "Шахтера" Алан Патрик не реализовал пенальти, а голкипер номинальных гостей Олег Мозиль стал настоящим героем встречи. В дополнительное время "Агробизнес" провел результативную комбинацию, Богдан Семенец на 96-й минуте выиграл дуэль у Пятова. Затем еще было удаление Хочолавы, вдесятером дончанам оказалось невозможно забить хотя бы гол.
Все кубковые поединки получились невероятно драматичными, захватывающими, и с завидной долей интриги. Киевское
На последних минутах "сине-желтые" упустили не только победу, но и ничью. В среду сборная Украины по футзалу провела свой второй поединок в отборочной группе Евро-2022. Подопечные Александра Косенко в Осиеке играли против главного конкурента по группе – сборной Хорватии. 3:2, хорваты добывают третью победу в трех матчах. У Украины одна победа и второе место в группе, плюс игра в запасе. Уже в воскресенье 7 марта команды снова сыграют в Запорожье.
В АПЛ 3 марта в трех матчах ни один из фаворитов не одержал победы. "Лестер" довольствовался ничьей с "Бернли" 1:1, хотя и владел существенным преимуществом. "Астон Вилла" умудрилась проиграть "Шеффилд Юнайтед" 0:1, "клинки" уже готовятся к выступлениям в Чемпионшипе.
Центральный матч среды на Аппенинах состоялся во Флоренции, где "Рома" смогла обыграть хозяев 2:1. Все три мяча были забиты во втором тайме и гостями из столицы (автогол Спинаццолы), победу римлянам принес Диавара на 88-й минуте. Стоит отметить ничью "Наполи" на арене "Сассуоло" 3:3. А также
Сразу десять матчей сыграли в Лиге 1. Ключевыми встречами были - "Бордо" - ПСЖ (0:1) и "Лилль" - "Марсель" (2:0). Тут фавориты одержали победы, пусть и непростые, с определенными проблемами, но все же. Интрига во Франции живет. Не теряет шансов догнать двух лидеров и "Лион", который в среду обыграл "Ренн" (1:0). Все самое интересное в чемпионате Франции впереди, как в борьбе за лидирующие позиции, так и в борьбе за выживание.
Дембеле, Пике и Брайтвайт приняли участие в избиении "Севильи". Крупная победа каталонцев, уверенная по итогу и не очень уверенная по содержанию. Тем не менее, команда Кумана отыгрывает два мяча, которые пропустила в первой встрече и выходит в финал Кубка Испании.
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