Драма Кубка Украины, поражения Шахтера и футзальной сборной Украины. Главные новости от 3 марта

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за среду, 3 марта

Главная сенсация вчерашнего дня - поражение Шахтера

Перволиговский "Агробизнес" в четвертьфинале Кубка Украины обыграл "горняков". Команда из Волочиска оказала невероятное сопротивление гранду, основное время завершилось вничью 0:0, причем шансы забить имели оба соперника. У "Шахтера" Алан Патрик не реализовал пенальти, а голкипер номинальных гостей Олег Мозиль стал настоящим героем встречи. В дополнительное время "Агробизнес" провел результативную комбинацию, Богдан Семенец на 96-й минуте выиграл дуэль у Пятова. Затем еще было удаление Хочолавы, вдесятером дончанам оказалось невозможно забить хотя бы гол.

Динамо, Заря и Александрия вышли в полуфинал Кубка

Все кубковые поединки получились невероятно драматичными, захватывающими, и с завидной долей интриги. Киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло "Колос" , который существенно потрепал подопечных Луческу. И только в серии пенальти "Александрия" вырвала у "Днепра-1" путевку в 1/2 финала , основное время завершилось вничью 1:1, днепрянам нехватило буквально чуть-чуть. Единственный матч Кубка, который завершился без дополнительного времени "Верес" - "Заря" (1:2) . Но и тут представитель Первой лиги дал бой, забил первым и вполне мог оставить команду Скрипника ни с чем.

Сборная Украины проиграла Хорватии

На последних минутах "сине-желтые" упустили не только победу, но и ничью. В среду сборная Украины по футзалу провела свой второй поединок в отборочной группе Евро-2022. Подопечные Александра Косенко в Осиеке играли против главного конкурента по группе – сборной Хорватии. 3:2, хорваты добывают третью победу в трех матчах. У Украины одна победа и второе место в группе, плюс игра в запасе. Уже в воскресенье 7 марта команды снова сыграют в Запорожье.

В Англии сыграли три матча 29-го тура Премьер-лиги

В АПЛ 3 марта в трех матчах ни один из фаворитов не одержал победы. "Лестер" довольствовался ничьей с "Бернли" 1:1, хотя и владел существенным преимуществом. "Астон Вилла" умудрилась проиграть "Шеффилд Юнайтед" 0:1, "клинки" уже готовятся к выступлениям в Чемпионшипе. Невероятно разочаровал своих болельщиков "Манчестер Юнайтед" , подопечные Сульшера третий (!) матч подряд сводят к нулевой ничье.

В итальянской Серии А сыгранно сразу семь поединков

Центральный матч среды на Аппенинах состоялся во Флоренции, где "Рома" смогла обыграть хозяев 2:1. Все три мяча были забиты во втором тайме и гостями из столицы (автогол Спинаццолы), победу римлянам принес Диавара на 88-й минуте. Стоит отметить ничью "Наполи" на арене "Сассуоло" 3:3. А также "Аталанта" дома разгромила "Кротоне" 5:1 . Руслан Малиновский вышел в стартовом составе бергамасков, отыграл 63 минуты, но результативными действиями не отметился.

Во Франции Лилль и ПСЖ продолжают борьбу за чемпионство

Сразу десять матчей сыграли в Лиге 1. Ключевыми встречами были - "Бордо" - ПСЖ (0:1) и "Лилль" - "Марсель" (2:0). Тут фавориты одержали победы, пусть и непростые, с определенными проблемами, но все же. Интрига во Франции живет. Не теряет шансов догнать двух лидеров и "Лион", который в среду обыграл "Ренн" (1:0). Все самое интересное в чемпионате Франции впереди, как в борьбе за лидирующие позиции, так и в борьбе за выживание.

Барселона разгромила Севилью

Дембеле, Пике и Брайтвайт приняли участие в избиении "Севильи". Крупная победа каталонцев, уверенная по итогу и не очень уверенная по содержанию. Тем не менее, команда Кумана отыгрывает два мяча, которые пропустила в первой встрече и выходит в финал Кубка Испании.