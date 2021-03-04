  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шахтер вылетел из Кубка, сборная по футзалу проиграла хорватам. Главные новости за 3 марта. Аудио
В тренде

Шахтер вылетел из Кубка, сборная по футзалу проиграла хорватам. Главные новости за 3 марта. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Шахтер вылетел из Кубка, сборная по футзалу проиграла хорватам. Главные новости за 3 марта. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеДрама Кубка Украины, поражения Шахтера и футзальной сборной Украины. Главные новости от 3 марта

"Шахтер" вылетает из Кубка Украины, "Динамо" и "Александрия" со скрипом проползают в финал турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Успех "Барселоны", неудача сборной Украины по футзалу, сухость Сульшера, час игрового времени Руслана Малиновского. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...