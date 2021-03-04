Шахтер вылетел из Кубка, сборная по футзалу проиграла хорватам. Главные новости за 3 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Шахтер" вылетает из Кубка Украины, "Динамо" и "Александрия" со скрипом проползают в финал турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Успех "Барселоны", неудача сборной Украины по футзалу, сухость Сульшера, час игрового времени Руслана Малиновского. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.