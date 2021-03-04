Герой футбольного дня. Денис Бойко

Вообще была идея в этой рубрике написать про игроков "Агробизнеса" или "Шахтера", но выбрать из них оказалось просто некого. Герой матча - коллективный "аграрий", антигерой - коллективный "горняк", только так.

Можно еще вспомнить менеджмент "Шахтера" во главе с Сергеем Палкиным, который дождался момента, когда количество недовольных ветеранов в команде превысило все разумные рамки. Но это уже тема для другой, гораздо более пространной статьи.

Мы же сейчас поговорим о другом. Помните, был такой хороший вратарь Денис Бойко? Если вы уже забыли, то ничего страшного - это нормально. Того хорошего вратаря уже давно и след простыл. Иначе бы то, что произошло вчера в четвертьфинале Кубка против "Колоса" никого не удивило.

В молодости Денис запомнился несколькими отраженными пенальти. В частности, он отбивал удары Жажа Коэльо, Марко Девича, позже победил в дуэли нервов игрока "Русенборга" в Лиге Европы. Другое дело, что это все было словно в прежней, счастливой жизни, которая для Бойко закончилась в январе 2016 года. С тех пор в его карьере происходило мало хорошего.

Вчерашний матч против "Колоса" стал исключением из правила. Два отраженных пенальти в решающие секунды при колоссальном напряжении - это подвиг. Бойко сперва продемонстрировал великолепную физическую форму и реакцию, вытащив из угла удар Задои. Ну а затем доказал наличие чутья, прочитав Гавриша еще до его удара.

И даже это еще не все. Все 120 минут матча против "Колоса" были для Дениса кратковременным возвращением в прошлое - туда, где у него еще была уверенность, где все его хвалили и верили, что он вот-вот займет место в сборной. По итогам матча он совершил 319 ТТД - рекорд матча наряду с Сидорчуком; Денис был безупречен на выходах, а все его 20 передач оказались точными.

Такой Бойко стоял на воротах "Днепра", когда команда Мирона Маркевича сенсационно выходила в плей-офф Лиги Европы. Он отбивал удары игроков "Аякса", "Наполи", "Брюгге", "Севильи", привлекая к себе внимание со всей Европы. И разве только он? Просто поразительно, как бездарно распорядились своими карьерами лидеры того "Днепра". Коноплянка провалил в Европе все, что только можно; вояж Лучкевича в Бельгию, а Канкавы во Францию тоже лучше не вспоминать; Федецкий не заиграл в "Дармштадте", а Бруну Гама - в "Депортиво".

Бойко же на пике своей карьеры уехал в "Бешикташ", где сходу стал дублером капитана и любимца болельщиков Толги Зенгина. Чудовищная работа агента, если честно. Он отправил Дениса в клуб, где ему дали ровно два матча, чтобы проявить себя, после чего забыли на два года. Этот период игнорирования и забвенья по итогу и загубил карьеру хорошего вратаря Бойко. Вернулся в "Динамо" в 2018 году он уже совсем другим - ни тебе куража, ни даже уверенности. Некоторое время выручал низкий класс конкурентов, Коваля и Рудько. Когда же появился Бущан, Бойко безропотно ушел в тень, где и сидел вплоть до вчерашнего дня.

Один хороший матч вряд ли что-то глобально изменит. Бущан хорош, ему доверяет Луческу, у Георгия большие шансы быть основным в сборной на летнем Евро. Бойко же пока лишь доказал, что он "на всякий случай в хорошей форме".

Много это или мало? Тут все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Для резервиста "Динамо", коим является Бойко сейчас, это очень много. А вот для вратаря, которым мог бы стать Денис, если бы не один ужасный трансфер - это невероятно мало. Собственно, так всегда бывает с футболистами, чей потенциал несоизмерим с их карьерными достижениями.