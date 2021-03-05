Жеребьевка полуфинала Кубка Украины, Челси обыграл Ливерпуль. Главные новости за 4 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 4 марта

Вчера в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка полуфинала финала Кубка Украины. Команда Первой лиги “Агробизнес”, которая выбила “Шахтер” на стадии 1/4, получила в соперники киевское “Динамо”. В другой паре между собой сыграют “Александрия” и “Заря”. Матчи состоятся 21 апреля. “Агробизнес” примет “Динамо” в Тернополе , второй матч состоится на стадионе “Ника” в Александрии.

“Ливерпуль” проиграл в пятом подряд домашнем матче АПЛ. Вчера на “Энфилде” команда Юргена Клоппа минимально уступила “Челси”. Единственный гол в конце первого тайма забил Мэйсон Маунт – 0:1. Для “Ливерпуля” это уже восьмое поражение в чемпионате. После 27 туров “Красные” занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, “Челси” смог подняться на четвертое место. В других матчах дня “Тоттенхэм” обыграл “Фулхэм” (1:0), а “Эвертон” – “Вест Бромвич” (1:0).

“Атлетик” Бильбао сыграет в финале Кубка Испании после победы над “Леванте” в ответной игре со счетом 2:1. “Леванте” вышел вперед в первом тайме, но баскский клуб отыгрался еще до перерыва. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в овертайме решающий гол забил Беренгер. “Атлетик” Бильбао сыграет два финала Кубка Испании за две недели. Третьего апреля “львы” встретятся в финале Кубка-2020 с “Реал Сосьедадом”, а 17 апреля “Атлетик” разыграет с “Барселоной” Кубок-2021.

Миланский “Интер” сделал еще один шаг к чемпионству, переиграв в матче Серии А “Парму” (2:1). За “нерадзурри” дублем отметился Алексис Санчес. Для “Интера” эта победа стала шестой подряд в чемпионате Италии. Команда Антонио Конте оторвалась от второго “Милана” на шесть очков, и от “Аталанты” и “Ювентуса” – на десять.

После трехмесячной зимней паузы возобновилось первенство Первой лиги. В Киеве встретились "Оболонь" и "ВПК-Агро" из села Вишневое Магдалиновского района. Команды не порадовали забитыми мячами – матч закончился со счетом 0:0. Завтра между собой сыграют “Черноморец” и “Авангард”.

Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между “Ливерпулем” и “РБ Лейпциг” состоится в Будапеште. Первая игра между командами, в которой чемпион Англии выиграл 2:0, также проводилась в столице Венгрии. Ответный матч состоится в среду, десятого марта.

“Ингулец” усилился экс-хавбеком "Зари" Игорем Чайковским. Официально о подписании клуб еще не объявил, однако профиль 29-летнего игрока появился в заявке "Ингульца" на официальном сайте УПЛ. Чайковский покинул "Зарю" на прошлой неделе.