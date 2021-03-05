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½ Кубка Украины, поражение Ливерпуля и усиление Ингульца. Главные новости за 4 марта. Аудио

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½ Кубка Украины, поражение Ливерпуля и усиление Ингульца. Главные новости за 4 марта. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеЖеребьевка полуфинала Кубка Украины, Челси обыграл Ливерпуль. Главные новости за 4 марта

Жеребьевка полуфинала Кубка Украины, "Энфилд" больше не крепость, но и это не все наши новости на сегодня. Город для "Ливерпуля" и "РБ Лейпциг" на ответный матч, финалист Кубка Испании для "Барселоны", "Интер" рвется к Скудетто, возвращение Первой Лиги и переход хавбека "Зари" в "Ингулец". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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