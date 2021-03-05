Динамо проведет товарищеский матч с бывшей командой Луческу
Бухарестское "Динамо" на грани банкротства
Фото: Profimedia
Киевское "Динамо" сыграет благотворительный товарищеский матч с бухарестским "Динамо" 27 марта. Об этом сообщает digisport.
Таким образом главный тренер киевлян Мирча Луческу хочет улучшить финансовое положение своей бывшей команды, которая из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон.
Вырученные средства от поединка будут переданы румынскому клубу.
Встреча пройдет на НСК "Олимпийский". Цена на билеты и время начала контрольной встречи станут известны позже.
Напомним, что большую часть своей игровой карьеры Луческу провел в бухарестском "Динамо". Также он успел поработать тренером в своем родном клубе.
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