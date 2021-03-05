Динамо проведет товарищеский матч с бывшей командой Луческу

Киевское "Динамо" сыграет благотворительный товарищеский матч с бухарестским "Динамо" 27 марта. Об этом сообщает digisport.

Таким образом главный тренер киевлян Мирча Луческу хочет улучшить финансовое положение своей бывшей команды, которая из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон.

Вырученные средства от поединка будут переданы румынскому клубу.

Встреча пройдет на НСК "Олимпийский". Цена на билеты и время начала контрольной встречи станут известны позже.

Напомним, что большую часть своей игровой карьеры Луческу провел в бухарестском "Динамо". Также он успел поработать тренером в своем родном клубе.