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Сирота назвал самого веселого игрока в раздевалке Динамо

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Сирота назвал самого веселого игрока в раздевалке Динамо

Фото: Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Сирота во время видео-конференции на клубном канале киевлян в YouTube ответил на вопросы болельщиков.

- С чего начинать новичку, если он хочет пойти по вашим стопам в футболе и играть в основе "Динамо"?

- Должно быть огромное желание играть и упорство. А так всему свое время. Как повезет - от травм никто не застрахован. Даже если есть повреждение, не нужно расстраиваться. Только работать.

- Кто самый веселый в раздевалке, у кого лучшая музыка, без кого скучно?

- Я бы выделил Миколенко. Без него очень скучно. Еще настроение в раздевалке может создать Родригес. У него своя атмосфера, но она очень прикольная.

- Что чувствовали, когда впервые вышли на поле в Лиге Европы против "Брюгге"?

- Перед матчем было огромное волнение, но я с ним неплохо справился. Когда выходишь на поле, то обо всем забываешь. Поэтому мы, наверное, и выиграли.

- Кто в команде вас больше всего поддерживает?

- В первую очередь - это капитан команды Сидорчук. Больше не могу кого-ото выделить. Могут как напихать, так и похвалить. Это нормально. Тот же Бойко очень опытный.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
dynamomania.com

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