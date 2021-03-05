Сирота назвал самого веселого игрока в раздевалке Динамо
А также, кто поддерживает
Фото: Динамо Киев
Защитник "Динамо" Александр Сирота во время видео-конференции на клубном канале киевлян в YouTube ответил на вопросы болельщиков.
- С чего начинать новичку, если он хочет пойти по вашим стопам в футболе и играть в основе "Динамо"?
- Должно быть огромное желание играть и упорство. А так всему свое время. Как повезет - от травм никто не застрахован. Даже если есть повреждение, не нужно расстраиваться. Только работать.
- Кто самый веселый в раздевалке, у кого лучшая музыка, без кого скучно?
- Я бы выделил Миколенко. Без него очень скучно. Еще настроение в раздевалке может создать Родригес. У него своя атмосфера, но она очень прикольная.
- Что чувствовали, когда впервые вышли на поле в Лиге Европы против "Брюгге"?
- Перед матчем было огромное волнение, но я с ним неплохо справился. Когда выходишь на поле, то обо всем забываешь. Поэтому мы, наверное, и выиграли.
- Кто в команде вас больше всего поддерживает?
- В первую очередь - это капитан команды Сидорчук. Больше не могу кого-ото выделить. Могут как напихать, так и похвалить. Это нормально. Тот же Бойко очень опытный.
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