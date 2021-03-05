Илья Забарный назвал фаворита текущей Лиги чемпионов
Немецкая команда одна из сильнейших
Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya
Защитник "Динамо" Илья Забарный во время видео-конференции на клубном канале киевлян в YouTube ответил на вопросы болельщиков.
- Как вам ваш соперник в Лиге Европы?
- Мы только завтра будем разбирать "Минай" и готовиться к этому матчу. А потом будем просматривать "Вильярреал". Это хорошая команда.
- В каком возрасте начали играть на позиции защитника? Где хотели играть в детстве?
- Как только я пришел в "Динамо", меня поставили правым защитником. Играли на половину поля. С 13-14 лет играл уже центрбека. В детстве любил постоять на воротах. Неплохо было бы поиграть в нападении.
- Кого считаете фаворитом нынешней Лиги чемпионов?
- "Баварию". Это сумасшедшая команда.
- Какая ваша главная мечта?
- Футбольная мечта у меня уже сбылась. Сыграл за сборную Украины. Это мечта любого молодого футболиста.
- Назовите команду Лиги чемпионов всех времен и лучшего игрока по вашему мнению.
- "Динамо" и Шевченко.
- Какие навыки вы приобрели под руководством Луческу?
- Луческу старается поменять наши старые привычки. Помогает правильно выбрать позицию на поле. Это очень важно. Большое внимание уделяется организации игры, чтобы никто не бегал где попало.
- Кто больше нравится - Месси или Роналду?
- Месси.
- А если сравнить его с Роналдинью?
- Это очень хороший футболист. В свои года был просто сумасшедшим, хотя я не сильно смотрел за его игрой.
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