Илья Забарный назвал фаворита текущей Лиги чемпионов

Защитник "Динамо" Илья Забарный во время видео-конференции на клубном канале киевлян в YouTube ответил на вопросы болельщиков.

- Как вам ваш соперник в Лиге Европы?



- Мы только завтра будем разбирать "Минай" и готовиться к этому матчу. А потом будем просматривать "Вильярреал". Это хорошая команда.

- В каком возрасте начали играть на позиции защитника? Где хотели играть в детстве?

- Как только я пришел в "Динамо", меня поставили правым защитником. Играли на половину поля. С 13-14 лет играл уже центрбека. В детстве любил постоять на воротах. Неплохо было бы поиграть в нападении.

- Кого считаете фаворитом нынешней Лиги чемпионов?

- "Баварию". Это сумасшедшая команда.

- Какая ваша главная мечта?

- Футбольная мечта у меня уже сбылась. Сыграл за сборную Украины. Это мечта любого молодого футболиста.

- Назовите команду Лиги чемпионов всех времен и лучшего игрока по вашему мнению.

- "Динамо" и Шевченко.

- Какие навыки вы приобрели под руководством Луческу?

- Луческу старается поменять наши старые привычки. Помогает правильно выбрать позицию на поле. Это очень важно. Большое внимание уделяется организации игры, чтобы никто не бегал где попало.

- Кто больше нравится - Месси или Роналду?

- Месси.

- А если сравнить его с Роналдинью?

- Это очень хороший футболист. В свои года был просто сумасшедшим, хотя я не сильно смотрел за его игрой.