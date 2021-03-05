Кополовец: Алиев - харизматичный человек, он мог бы быть в УАФ или в сборной U21

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец поделился мнением о бывшем украинском футболисте Александре Алиеве.

"Видел его клип, мне не нравятся такие моменты. Он – серьезный талант, футболист с именем. Играл в таких клубах, имеет связи, у него много фантов, его знают. Мог бы чем-то другим заниматься. Но если он выбрал такой путь, я не могу его осуждать. Такие моменты – немножко некрасиво. Но если ему это нравится, если он получает удовольствие или деньги... Он же это не просто так делает. Я Сашу знаю, не хочу его обидеть, но клип вызывающий. Что делать дальше, чтобы были просмотры?

Вот и мне говорят: "Давай, Миша, будешь блогером". Но я не хочу. Мне хватает поговорить с людьми, хватает популярности. Зачем мне каждый день что-то показывать: что я ем, где я сплю. Это не мое. Я могу пообщаться, я люблю журналистов.

О YouTube-канале Алиева "Кент" больше негативных отзывов. Саня был хорошим футболистом, я до сих пор вспоминаю, какие он голы забивал. Этот человек должен был пойти другим путем, более солидным. Он мог бы быть клубным тренером, тренером сборной – у него же колоссальные связи. Немножко потерял он себя. Мне жаль, потому что я знаю, что он харизматичный человек, который мог бы быть где-то в УАФ или молодежной сборной. Я таким вижу продолжение его карьеры. А то, что сейчас – не очень", - сказал Кополовец.