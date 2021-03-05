Женская сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора ЕВРО-2022
Первый матч состоится дома
Сегодня, 5 марта состоялась жеребьевка плей-офф отбора Евро-2022, во время которого шесть сборных были разбиты на три пары, которые проведут двухматчевые дуэли в апреле текущего года.
Согласно результатам слепого жребия сборной Украины выпало встретиться с командой Северной Ирландии. Первый матч сине-желтые проведут дома, а второй - на выезде.
ЧЕ-2022 среди женских команд. Плей-офф
Украина - Северная Ирландия
Португалия - Россия
Чехия - Швейцария
Матчи запланированы на 7-13 апреля 2021.
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Источник:УАФ
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Комментарии (1)
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viajador (с. Печихвости)
05.03.2021 в 16:04
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