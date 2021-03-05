Женская сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора ЕВРО-2022

Сегодня, 5 марта состоялась жеребьевка плей-офф отбора Евро-2022, во время которого шесть сборных были разбиты на три пары, которые проведут двухматчевые дуэли в апреле текущего года.

Согласно результатам слепого жребия сборной Украины выпало встретиться с командой Северной Ирландии. Первый матч сине-желтые проведут дома, а второй - на выезде.

ЧЕ-2022 среди женских команд. Плей-офф

Украина - Северная Ирландия

Португалия - Россия

Чехия - Швейцария

Матчи запланированы на 7-13 апреля 2021.