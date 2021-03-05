Монзуль: Команды часто мне дарят цветы. Но есть шутка, что их лучше дарить после игры, а не до

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала о своем дебюте в мужском футболе, а также о сравнении судей мужчин и женщин.

Напомним, что Монзуль дебютировала в элитном украинском дивизионе в 2016 году в матче "Черноморец" – "Волынь".

"Несмотря на психологическую подготовку, когда я выходила на футбольное поле в дебютном матче в УПЛ и смотрела, как выстраиваются команды, я чувствовала, как бешено колотится сердце. Меня переполняли эмоции.

В дестстве я играла в футбол с мальчиками. Тогда он не был популярен среди девочек, но мне он нравился, я жила и дышала футболом

Как и в любой другой работе, самое главное - делать свою работу профессионально. Тогда ваши навыки будут востребованы, независимо от того, мужчина вы или женщина.

Важен результат, а не пол. Нет никакой разницы между судейством мужского или женского матча, за исключением того, что мужские команды могут дарить цветы – это обычное дело.

В 2016 году команда, которая подарила мне цветы, получила красную карточку. И с тех пор есть шутка, что цветы лучше дарить после игры, а не до", - сказала Монзуль.