Монзуль: Команды часто мне дарят цветы. Но есть шутка, что их лучше дарить после игры, а не до
Интересное интервью Екатерины Монзуль
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Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала о своем дебюте в мужском футболе, а также о сравнении судей мужчин и женщин.
Напомним, что Монзуль дебютировала в
"Несмотря на психологическую подготовку, когда я выходила на футбольное поле в дебютном матче в УПЛ и смотрела, как выстраиваются команды, я чувствовала, как бешено колотится сердце. Меня переполняли эмоции.
В дестстве я играла в футбол с мальчиками. Тогда он не был популярен среди девочек, но мне он нравился, я жила и дышала футболомЧитайте такжеКирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
Как и в любой другой работе, самое главное - делать свою работу профессионально. Тогда ваши навыки будут востребованы, независимо от того, мужчина вы или женщина.
Важен результат, а не пол. Нет никакой разницы между судейством мужского или женского матча, за исключением того, что мужские команды могут дарить цветы – это обычное дело.
В 2016 году команда, которая подарила мне цветы, получила красную карточку. И с тех пор есть шутка, что цветы лучше дарить после игры, а не до", - сказала Монзуль.
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