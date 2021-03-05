Денисов: Розанов не мог быть сравнен с тем, что делала Россия в Украине

Несколько дней назад не стало известного российского комментатора Юрия Розанова , который с 2012 по 2014 годы работал в Украине. Директор каналов "Футбол" Александр Денисов рассказал подробности отъезда Юрия Альбертовича на родину.

"Юра Розанов уехал весной 2014 года, когда уже начиналась ситуация, что Россия забирает у Украины Крым. И я бы хотел объяснить эту ситуацию, чтобы не было недомолвок. Когда Юра уезжал, вы можете увидеть его прощальные посты в соцсетях, вы не найдете ни одного плохого слова в его адрес. Юра был человеком мира, человеком искренним, добрым и излучал свет. Он не мог быть сравнен с тем, что делала Россия, и это никак нельзя было привязать к нему.

Почему он уезжал? У него в тот момент была тяжело больна супруга Жанна и врачи ей рекомендовали не нервничать. Жанна очень переживала за него, находясь на лечении в России. А он не мог позволить, чтобы его жена нервничала и переживала. Он безумно любил свою жену. Дай Бог каждой женщине, чтобы о ней заботились так, как Юра заботился о ней. Юра боролся за Жанну, боролся за ее здоровье. Но в конце концов он ушел раньше её.

Два года назад у него была диагностирована онкология. Я на днях разговаривал с Васей Уткиным и он мне сказал, что тогда врачи сразу дали Юре максимум два года. Юрий Альбертович как-то старался и боролся, но в конце концов подхватил в конце зимы воспаление легких и с этим не справился. Его не стало два дня назад, вчера его похоронили. Светлая память Юрию Альбертовичу", - сказал Денисов.