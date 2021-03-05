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Денисов: Розанов не мог быть сравнен с тем, что делала Россия в Украине

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Комментатор вернулся в Россию весной 2014 года

Денисов: Розанов не мог быть сравнен с тем, что делала Россия в Украине

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Несколько дней назад не стало известного российского комментатора Юрия Розанова, который с 2012 по 2014 годы работал в Украине. Директор каналов "Футбол" Александр Денисов рассказал подробности отъезда Юрия Альбертовича на родину.

"Юра Розанов уехал весной 2014 года, когда уже начиналась ситуация, что Россия забирает у Украины Крым. И я бы хотел объяснить эту ситуацию, чтобы не было недомолвок. Когда Юра уезжал, вы можете увидеть его прощальные посты в соцсетях, вы не найдете ни одного плохого слова в его адрес. Юра был человеком мира, человеком искренним, добрым и излучал свет. Он не мог быть сравнен с тем, что делала Россия, и это никак нельзя было привязать к нему.

Почему он уезжал? У него в тот момент была тяжело больна супруга Жанна и врачи ей рекомендовали не нервничать. Жанна очень переживала за него, находясь на лечении в России. А он не мог позволить, чтобы его жена нервничала и переживала. Он безумно любил свою жену. Дай Бог каждой женщине, чтобы о ней заботились так, как Юра заботился о ней. Юра боролся за Жанну, боролся за ее здоровье. Но в конце концов он ушел раньше её.

Два года назад у него была диагностирована онкология. Я на днях разговаривал с Васей Уткиным и он мне сказал, что тогда врачи сразу дали Юре максимум два года. Юрий Альбертович как-то старался и боролся, но в конце концов подхватил в конце зимы воспаление легких и с этим не справился. Его не стало два дня назад, вчера его похоронили. Светлая память Юрию Альбертовичу", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Юрий Розанов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
05.03.2021 в 23:59
Без оглядки на национальность, этот комментатор был одним из лучших, что были когда-либо на вонючих кротячих телеканалах. Сгусток света и объективности. Царствие Небесное, Юрию Розанову..
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0
DesnaUA (Чернигов)
05.03.2021 в 22:57
Один из самых толковых комментаторов,которых я слышал.Профессионал своего дела.Послушать всяких неадекватных КрОтороговых,которые топят за один клуб,так это небо и земля...Не важно,откуда он,на самом деле приятный мужик был...Царство небесное...
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+3
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