Новый владелец стадиона Юбилейный в Сумах планирует реконструировать арену

Новый владелец стадиона "Юбилейный" в Сумах , компания "Север Агро Сервис" планирует реконструкцию поля и самого стадиона.

По предварительным подсчетам, реконструкция объекта будет стоить от двух до трех миллионов долларов.

В рамках реконструкции планируется заменить футбольное поле, отремонтировать трибуны и помещения стадиона. Также - поменять систему подогрева поля: с электрического на газовое.

На данный момент ведутся переговоры с двумя подрядчиками - с Днепра и Киева, которые готовы выполнить работы. Ориентировочно их должны выполнить за три с половиной месяца.

О сроках начала работ пока что неизвестно. Их дата будет зависеть от судов. Сейчас, продолжается не менее 5-ти судебных разбирательств по стадиону и истории его продажи - это административные и хозяйственные дела.

"Чтобы сделать поле, нам нужно два месяца. И затем около шести недель, чтобы выросло. Мы не будем класть газон, потому что это будет гибридное поле. Здесь будем засевать натуральную траву. Запланированные инвестиции – 2-3 миллиона долларов. Не гривен. 1 миллион стоит поле. И один миллион – на прочие расходы", – сказал сооснователь "Сумыспортинвест" Сергей Бондаренко.

Напомним, что корпоративные права на стадион общество "Север Агро Сервис" приобрело на торгах 30 декабря 2020. Сумма, которую заплатил победитель аукциона - это более 8 млн грн.