Новый владелец стадиона Юбилейный в Сумах планирует реконструировать арену
Сумма вложений в реконструкцию - 2-3 млн долларов
wikimedia.org
По предварительным подсчетам, реконструкция объекта будет стоить от двух до трех миллионов долларов.
В рамках реконструкции планируется заменить футбольное поле, отремонтировать трибуны и помещения стадиона. Также - поменять систему подогрева поля: с электрического на газовое.
На данный момент ведутся переговоры с двумя подрядчиками - с Днепра и Киева, которые готовы выполнить работы. Ориентировочно их должны выполнить за три с половиной месяца.
О сроках начала работ пока что неизвестно. Их дата будет зависеть от судов. Сейчас, продолжается не менее 5-ти судебных разбирательств по стадиону и истории его продажи - это административные и хозяйственные дела.
"Чтобы сделать поле, нам нужно два месяца. И затем около шести недель, чтобы выросло. Мы не будем класть газон, потому что это будет гибридное поле. Здесь будем засевать натуральную траву.
Запланированные инвестиции – 2-3 миллиона долларов. Не гривен. 1 миллион стоит поле. И один миллион – на прочие расходы", – сказал сооснователь "Сумыспортинвест" Сергей Бондаренко.
Напомним, что корпоративные права на стадион общество "Север Агро Сервис" приобрело на торгах 30 декабря 2020. Сумма, которую заплатил победитель аукциона - это более 8 млн грн.
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