Список Шевченко, перенесенный матч Динамо, победа Черноморца. Главные новости за 5 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 5 марта

Украинская сборная начинает подготовку к первым матчам в этом году, которые пройдут в марте. Они сыграют в рамках отбора к ближайшему Чемпионату мира против Франции, Финляндии и Казахстана. Главный тренер сборной Андрей Шевченко решил вызвать 33 игрока, но стоит понимать, что это - расширенный список. Часть игроков будет отсеяна. Из интересного можно выделить сразу пять голкиперов в списке, а также отсутствие Виталия Буяльского. Полузащитник "Динамо", к слову, был признан лучшим футболистом месяца.

Матч 17-го тура УПЛ между "Динамо" и "Минаем" пройдет на стадионе НСК "Олимпийский". В первом круге принимающей стороной должен был стать закарпатский коллектив, но они согласились сыграть в Киеве, чтобы вторая игра прошла в Ужгороде. Однако и она пройдет на поле команды Луческу. Причина - непростая эпидемиологическая ситуация на западе Украины. Закарпатская область вошла в красную зону.

Одесский "Черноморец" сыграл свой первый матч в новом году. Команда Антонова противостояла "Авангарду" в рамках перенесенного матча 16-го тура. Одесский коллектив добыл легкую победу, забив в ворота краматорского клуба три гола, пропустив при этом всего раз. Уверенная виктория "моряков", которая позволила им догнать лидирующий "Агробизнес" - у двух команд сейчас по 31 пункту.

Пеп Гвардиола все больше ценит Александра Зинченко. По крайней мере, об этом передает Clareth & Hugh. По данным источника, "Вест Хэм" заинтересован в трансфере украинца, однако и "горожане" не особо хотят отпускать Алекса. Зинченко в ближайшее время может быть предложен улучшенный контракт. Текущий истекает летом 2024-го.

Подведены итоги последнего зимнего месяца 2021-го года в УПЛ. Были выбраны лучший игрок и лучший тренер по итогам месяца. Примечательно, что обе награды получают представители "Зари". Самым ценным тренером был выбран Виктор Скрипник, а игроком - Аллахяр Сайядманеш. Отметим, что в феврале луганский клуб добыл три победы, обыграв "Десну", "Мариуполь" и "Шахтер".

Киевское "Динамо" в среду обыграло "Колос" в матче кубка Украины, но мысли болельщиков были встревожены повреждением лидера столичного клуба. Виктор Цыганков почувствовал дискомфорт в мышце и был заменен в первом тайме. Как рассказал врач "Динамо" Андрей Шморгун, с украинским вингером все в порядке и он может быть допущен к ближайшему матчу. Но окончательное решение принимать Мирче Луческу. А вот Денис Попов еще одну неделю не сможет выйти на поле.