Впервые в Украине Red Bull Campus Clutch - глобальный студенческий турнир по Valorant

Red Bull Campus Clutch

крупнейший мировой университетский киберспортивный турнир по VALORANT, в котором студенты-геймеры любого уровня и с любой страны могут объединиться в команду и засиять на мировой арене VALORANT.

На этой неделе в Украине прошли 4 онлайн-квалификации Red Bull Campus Clutch , которые определили первых победителей, которые пройдут далее - в Национальный финал. Где вместе с финалистами будущих оффлайн-квалификаций они будут соревноваться за право представлять Украину на Мировом финале.

Кроме победы на Национальном финале, есть еще одна веская причина принять участие в соревновании. По результатам турнира Red Bull Campus Clutch Федерация киберспорта Украины также выберет команду, которой поможет развиваться дальше и стать более профессиональной. Собственный логотип страница в социальной сети, участие в турнирах - это только начало карьеры в киберспорте, во время которого особенно нужна помощь, и предоставит ее UESF.

Впереди еще 4 оффлайн квалификации Red Bull Campus Clutch - в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе! Успейте зарегистрировать команду в квалификации своего города!

Подробнее о результатах ОНЛАЙН-квалификаций:

Онлайн-квалификация Киева . В первой квалификации турнира Red Bull Campus Clutch сыграло 12 команд. Несомненным победителем стала команда Maoh Clan , в составе которой играли: MFlure (капитан), 2Dantes, N1ESTOR, _ry1n_ и Maohs. Команда-победитель выиграла все матчи "всухую" со счетом 13:0, таким образом, не проиграв ни одного раунда. Такого в турнире больше не повторялось. По крайней мере пока. Онлайн-квалификация Харькова .Серед 11 команд победу одержала команда Venegance в составе Arthasinhu (капитан), --- RARE ---, LINUZj, aegxn и perfectgod. На пути к победе Venegance выигрывали матчи с разгромным счетом 13: 2, 13: 0, 13: 0. В финале же квалификации столкнулись с сопротивлением команды Chicken dinner, но все же выиграли со счетом 13: 3.

. В первой квалификации турнира сыграло 12 команд. Несомненным победителем стала команда , в составе которой играли: MFlure (капитан), 2Dantes, N1ESTOR, _ry1n_ и Maohs. Команда-победитель выиграла все матчи "всухую" со счетом 13:0, таким образом, не проиграв ни одного раунда. Такого в турнире больше не повторялось. По крайней мере пока. Онлайн-квалификация Львова. Еще 11 - теперь львовских - команд попробовали свои силы в Valorant. Победили Team KONI, среди которых: p1ero (капитан), donbassovich, desueta, gowin и yett1-. В отличие от предыдущих квалификаций, здесь у победителей был достаточно сложный путь к финалу: на первом этапе они едва выиграли со счетом 13:10, в четвертьфинале выиграли 13:5, а в полуфинале - 13:6. Финал выиграли автоматически, так как команда-финалист второго полуфинала была дисквалифицирована. Онлайн-квалификация Днепра. В последний онлайн-квалификации приняли участие 12 команд. Победу одержали Chicken Dinner, которые перед тем уже отметились в онлайн-квалификации Харькова. Участники команды: BackstageBat (капитан), Moroz_iwn1, Quattro10, Ds_exe и Koc4. В отличие от Харькова, онлайн-квалификацию Днепра они таки выиграли. Первый и второй этап прошли хорошо, со счетами 13:5 и 13:2, в полуфинале встретили сильное сопротивление команды Compot Gaming, однако же выиграли со счетом 13:9. В финале Chicken Dinner также соревновались с командой, которая пробовала свои силы в онлайн-квалификациях Львова и Харькова, Forward Team, и одолели их со счетом 13:4. В финальном матче игрок ds_exe с Chicken Dinner совершил 27 фрагов, и это на данном этапе один из лучших показателей турнира.

Еще 11 - теперь львовских - команд попробовали свои силы в Valorant. Победили Team KONI, среди которых: p1ero (капитан), donbassovich, desueta, gowin и yett1-. В отличие от предыдущих квалификаций, здесь у победителей был достаточно сложный путь к финалу: на первом этапе они едва выиграли со счетом 13:10, в четвертьфинале выиграли 13:5, а в полуфинале - 13:6. Финал выиграли автоматически, так как команда-финалист второго полуфинала была дисквалифицирована.

Чтобы принять участие в этой увлекательной мировой события, студенты должны создать команду из пяти человек и зарегистрироваться в турнире, проходящем в три этапа: Квалификации, Национальные финалы и Всемирный финал.

Украинские отборочные матчи, которые проводятся совместно с Федерацией киберспорта Украины (UESF) , начались онлайн-квалификациями 26 февраля 2021, и пройдут еще в формате оффлайн-квалификаций в Киеве (13 марта), Днепре (14 марта), Харькове (20 марта) и Одессе (21 марта).

Команды из пяти человек уже могут зарегистрироваться здесь .

Победители на национальном уровне получат уникальную возможность принять участие в мировом финале и бороться с лучшими студентами-игроками VALORANT в мире, а еще - выиграть современный игровой центр для своего университета. Во время мирового финала команды будут бороться за сумму в 20 000 евро. Также они получат эксклюзивную возможность увидеть самых ярких звезд VALORANT, которые будут соревноваться в VALORANT Masters - официальном этапе турнира 2021 Champions Tour.

Соревнования Red Bull Campus Clutch проходят в сотрудничестве с глобальными партнерами, в частности с AOC, SteelSeries и Intel. Каждый из партнеров обеспечивает этот турнир с киберспорта современным оборудованием. Intel, партнер по обеспечению игровыми компьютерами, создаст для соревнований ограниченную версию Red Bull Campus Clutch Edition Intel NUC Phantom Canyon. Официальный партнер по обеспечению мониторами AOC предоставит для мероприятия первоклассные высокопроизводительные игровые мониторы. SteelSeries, официальный партнер с периферийного оборудования, обеспечит студентов своими неоднократно отмеченными наградами игровыми гарнитурами, клавиатурами и мышами. Локально чемпионат поддерживают Федерация киберспорта Украины и медиа-партнеры iSport и UA-Футбол.