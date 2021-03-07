  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бывший легионер Динамо выразил восхищение украинской историей
В тренде

Бывший легионер Динамо выразил восхищение украинской историей

Общие новости
(3 голосов)

А в частности Романом Шухевичем

Бывший легионер Динамо выразил восхищение украинской историей

Новина українською

Бывший игрок киевского "Динамо" Данило Силва на своей странице в Instagram опубликовал “историю” со словами "Я каждый день в восторге от украинской истории". Бразилец репостнул публикацию одной из групп, в которой почиталась память главнокомандующего Украинской Повстанческой Армии Романа Шухевича.

Бывший легионер Динамо выразил восхищение украинской историей - изображение 1

Отметим, что Силва провел в "Динамо" 7,5 сезонов (2010-2017 гг.). За это время он с киевским клубом завоевал пять трофеев: два чемпионства, два Кубка Украины и один Суперкубок Украины. Всего на его счету 222 матча в составе "бело-синих". Сейчас Данило работает международным представителем клуба, и в его обязанности входит расширение сотрудничества с клубами Северной и Южной Америки.

Ранее неоднократно сообщалось, что защитник хотел б принять гражданство Украины и выступать за Национальную сборную.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Данило Силва Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romb_DK (Київ)
07.03.2021 в 15:05
наша Людина!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...