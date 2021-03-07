Бывший легионер Динамо выразил восхищение украинской историей
А в частности Романом Шухевичем
Бывший игрок киевского "Динамо" Данило Силва на своей странице в Instagram опубликовал “историю” со словами "Я каждый день в восторге от украинской истории". Бразилец репостнул публикацию одной из групп, в которой почиталась память главнокомандующего Украинской Повстанческой Армии Романа Шухевича.
Отметим, что Силва провел в "Динамо" 7,5 сезонов (2010-2017 гг.). За это время он с киевским клубом завоевал пять трофеев: два чемпионства, два Кубка Украины и один Суперкубок Украины. Всего на его счету 222 матча в составе "бело-синих". Сейчас Данило работает международным представителем клуба, и в его обязанности входит расширение сотрудничества с клубами Северной и Южной Америки.
Ранее неоднократно сообщалось, что защитник хотел б принять гражданство Украины и выступать за Национальную сборную.
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