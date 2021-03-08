Отрыв Динамо, седьмая победа Зари, конец серии Ман Сити. Главные новости за 7 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 7 марта

В субботу горняки до минимума сократили отставание от "Динамо", со скандалом победив "Олимпик". Но в воскресенье киевляне вновь увеличили преимущество до более комфортных четырех очков, разобравшись с "Минаем". Первый тайм прошел без голов, а сразу после перерыва забивали Сидорчук и Де Пена. Уже перед финальным свистком Родригес реализовал пенальти. Этому предшествовал не забитый 11-метровый от Беседина. 3:0 в итоге в пользу "Динамо".

Команда Виктора Скрипника встречалась со "Львовом" и не оставила тому шансов - 4:0. Героем встречи стал Александр Гладкий, который забил дважды и один раз ассистировал Аллахьяру Саядманешу. На счету иранца также два результативных удара. А вот "Колос" не смог одолеть на выезде "Ингулец", хотя имел для этого очень хорошую возможность. На 87-й минуте Ориховский не сумел забить пенальти.

Речь, конечно же, о футзале. Это был очень важный матч в рамках отбора на Евро. Только победа оставляла Украину претендентом на прямую путевку на континентальное первенство. Но команда Александра Косенко не справилась с давлением. Пропустив первым, сине-желтые на 11-й и 12-й ответили своими голами. Однако удержать преимущество не удалось - в ответ в наши ворота влетело еще шесть мячей. 2:7 в итоге, в активе Украины остается три очка, у Хорватии - 12.

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Оборвал ее "Манчестер Юнайтед". Дерби состоялось в рамках 27-го тура. Перед этим, напомним, команда Гвардиолы выиграла 21 матч подряд во всех турнирах. Но красные дьяволы не пропустили, при этом забили дважды - отличились Фернандеш и Шоу. Впрочем, вряд ли это пошатнет лидерство "Сити" - его преимущество над МЮ составляет 11 очков. Между тем, "Ливерпуль" снова проиграл на "Энфилде" - на этот раз "Фулхэму" 0:1. Как следствие, команду Клоппа обошел "Тоттенхэм", разгромивший "Кристал Пэлас" 4:1. Опять дубль на счету Гарета Бэйла, в последних шести матчах он отличился шесть раз.

"Атлетико" лучше начал игру и уже на 15-й минуте повел в счете - стремительную атаку завершил Луис Суарес. В дальнейшем матрасники надежно защищались и имели не один шанс удвоить преимущество в контратаках. Но к концу матча не дотерпели. На 88-й минуте Карим Бензема забил в ответ. Ничья 1:1 больше в пользу "Барселоны" - каталонцы опережают "Реал" на два очка отстают от "Атлетико" на три, хотя у матрасников есть еще игра в запасе.

Следующий соперник "Шахтера" в Лиге Европы минимально переиграл "Дженоа" на своем поле. Единственный гол на счету защитника Манчини. "Рома" опередила "Аталанту", которая сегодня сыграет с "Интером". "Милан" также с тремя очками - голы Крунича и Далота обеспечили ему победу над "Вероной".